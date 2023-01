Można się już zapisywać do wiosennej edycji Krakowskiej Akademii Klimatu. To wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat.

/ Materiały prasowe 28 lutego w kinie Kijów rusza pierwsze z cyklu czterech spotkań realizowanych w ramach trzeciej edycji Krakowskiej Akademii Klimatu. W programie, oprócz pokazów filmowych o tematyce ekologicznej znalazły się także dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju oraz z samą młodzieżą. Krakowska Akademia Klimatu to projekt zainicjowany przez Urząd Miasta Krakowa, który realizowany jest przez specjalistów z Fundacji Green Festival – organizatorów BNP Paribas Green Film Festival. Zajęcia w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu odbywają się sali kina Kijów. Terminy spotkań w wiosennej edycji akademii: 28 lutego, 21 marca, 25 kwietnia, 23 maja. Szczegółowy program spotkania we wtorek, 28 lutego: Pokazy filmów ekologicznych: „Animal”, reż. Cyril Dion, „Zapakowana w plastik”, reż. Vladi Yudi, „Świat bez owadów”, reż. Andreas Ewels.

Dyskusja ekspercka na temat bioróżnorodności i zaniku gatunków roślin oraz zwierząt

Quiz ekologiczny dla młodzieży Zajęcia w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu odbywają się całkowicie bezpłatnie. Uczestników spotkań mogą zgłaszać nauczyciele oraz pracownicy szkół na stronie internetowej akademiaklimatu.eu/krakowskaakademiaklimatu. Na jesień planowana jest czwarta edycja Krakowskiej Akademii Klimatu w terminach: 28 września, 17 października, 14 listopada, 12 grudnia. Zapisy na edycję jesienną ruszą po zakończeniu spotkań realizowanych w ramach trzeciej edycji.

Zobacz również: W Trzebini znów zapadła się ziemia. Lej ma 4 m głębokości

Powstaje przewodnik po neonach Nowej Huty

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Prezentacja pamiątek w Muzeum Krakowa