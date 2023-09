W poniedziałek, 11 września, rozpocznie się rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej – poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zmiany w organizacji ruchu drogowego zostaną wprowadzone już w sobotę, 9 września.

W ramach długo wyczekiwanej inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę jezdni, budowę: chodników, zjazdów, miejsc postojowych, placów do zawracania, zatok autobusowych, przystanków autobusowych i wiat przystankowych.

Powstaną też dwa skrzyżowania typu rondo.: Jordanowska – Stelmachów oraz Chełmońskiego – Piaskowa.

W pierwszym etapie pracami objęta zostanie ul. Stelmachów – na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej. W sobotę, 9 września, od ok. godz. 6.00, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostaną zamknięte dla ruchu ogólnego.

Dla mieszkańców utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego).

Objazdy zostały wyznaczone ul.: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.

Roboty rozpoczną się w poniedziałek, 11 września.