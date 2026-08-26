Rusza remont ul. Starowiślnej w Krakowie. Od czwartku zmiany

RMF24

Już od jutra mieszkańców Krakowa czekają poważne zmiany w centrum miasta. Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont ulicy Starowiślnej. W pierwszej kolejności roboty obejmą wymianę sieci podziemnych oraz remont chodników. To dopiero początek szeroko zakrojonych prac, które potrwają co najmniej do początku 2027 roku.

W czwartek (27 sierpnia) rozpoczyna się remont ul. Starowiślnej w Krakowie.

Pierwszy etap – chodniki i sieci podziemne

Na początek ekipy remontowe zajmą się chodnikiem po stronie numerów nieparzystych, na odcinku między ulicą Dietla a Miodową. Auta i tramwaje ul. Starowiślną na razie przejadą.

Następnie roboty będą stopniowo przesuwać się na kolejne fragmenty Starowiślnej. Mieszkańcy i kierowcy muszą przygotować się na miejscowe zwężenia jezdni i chodników. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na 30 listopada.





Zakaz zatrzymywania i zmiany w ruchu

Na odcinku objętym pracami będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Kierowcy i piesi powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie oraz zmieniającą się organizację ruchu.

Starowiślna to jedna z głównych arterii komunikacyjnych Krakowa – utrudnienia mogą być więc odczuwalne dla wielu mieszkańców i osób dojeżdżających do centrum.

Co dalej? Torowisko i jezdnia do remontu w 2027 roku

To jednak nie koniec zmian. Docelowo remont obejmie także konstrukcję jezdni, chodników oraz torowiska tramwajowego. Prace torowe mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Do grudnia, zanim się rozpocznie zima i opady śniegu, chcielibyśmy zrealizować prace w trzech chodnikach na ulicy Starowiślnej. Natomiast w marcu weszlibyśmy z pracami remontowymi na samą jezdnię. Wtedy byśmy wymieniali podbudowę, wymienialibyśmy torowisko, asfalty, czyli robiliśmy ten główny zakres remontowy - wyjaśniał Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, z którym rozmawiał reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek ul. Starowiślnej – od ul. Dietla, przez skrzyżowania z ul. Miodową, Dajwór, Przemyską i Joselewicza, aż do Mostu Powstańców Śląskich.

Wszystkie prace powinny się zakończyć do października przyszłego roku.

