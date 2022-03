Rozpoczyna się pierwszy etap remontu ul. Prądnickiej. Na odcinku od wiaduktu kolejowego do pętli autobusowej "Nowy Kleparz" od dziś wprowadzony został ruch jednokierunkowy.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Kierowcy będą mogli poruszać się ulicą Prądnicką jedynie w kierunku Nowego Kleparza przez około siedem tygodni. W przeciwnym kierunku trzeba będzie pojechać objazdami, np. przez ulicę Wrocławską i Wybickiego.

Jak poinformował Zarząd Transportu Publicznego zmienione zostaną trasy czterech linii autobusowych: 140, 164, 337 i 669. Szczegóły są dostępne na stronie ztp.krakow.pl.

W pierwszej połowie maja drogowcy rozpoczną remont ulicy Prądnickiej od alei Słowackiego do Wrocławskiej, a później od ulicy Wrocławskiej do pętli autobusowej Nowy Kleparz. Wtedy fragmenty tej drogi będą całkowicie zamknięte dla ruchu.

Cały remont potrwa do końca czerwca, a jego koszt to ok. 5 mln zł