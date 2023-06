Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się remont mostu Dębnickiego w Krakowie. To jedna z najważniejszych przepraw przez Wisłę w stolicy Małopolski i most o największym natężeniu ruchu - łączący aleje Trzech Wieszczów z rondem Grunwaldzkim.

Przed krakowskimi kierowcami i pasażerami komunikacji miejskiej trudne dni.

Generalny remont mostu Dębnickiego zacznie się 7 lipca i potrwa do października. To jedna z najważniejszych przepraw przez Wisłę w Krakowie i most o największym natężeniu ruchu - łączący aleje Trzech Wieszczów z rondem Grunwaldzkim.

W czasie prac kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Będzie naprawiana betonowa pływa nośna, która jest pod warstwami asfaltu, będą naprawiane przyczółki. To jest most który przenosi największe obciążenie jeśli chodzi o ruch samochodowy, to jest po ponad 30 tysięcy samochód w ciągu doby. Ruch w czasie całego remontu będzie utrzymany, kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku - mówi RMF FM Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony.

To będą bardzo trudne wakacje dla kierowców i pasażerów w Krakowie - miasto szykuje bowiem remonty wielu innych ważnych miejskich arterii.

Przypomnijmy, że 3 lipca wyłączony zostanie też ruch tramwajowy na ulicy Mogilskiej i Grzegórzeckiej. Pod koniec sierpnia może rozpocząć się przebudowa ulicy Kościuszki i Zwierzynieckiej - ta inwestycja ma potrwać rok.

