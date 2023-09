Już jutro rozpoczną się pierwsze prace przy przebudowie kolejnej wylotówki z Krakowa. Chodzi o często zakorkowaną ul. Kocmyrzowską. Przebudowane zostanie torowisko tramwajowe i powstaną po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Nowa droga włączona zostanie do budowanego w ciągu północnej obwodnicy Krakowa węzła Grębałów.

Rozbudowa dotyczy odcinka od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej. W zeszłym tygodniu wykonawcy przekazany został plac budowy. Mamy decyzję zezwalającą na realizację inwestycji tzw. ZRID i w najbliższym czasie rusza prace przygotowawcze, wytyczanie geodezyjne i wycinki drzew - mówił Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Wycięte mają być 464 drzewa (pierwotnie planowano usnąć 557, ale część z nich zostanie uratowanych). Na etapie projektowania zdecydowano o zachowaniu niezwykle okazałego i cennego dębu szypułkowego przy skrzyżowaniu z ul. Poległych w Krzesławicach. W zamian za wycięte okazy posadzonych ma zostać ponad 2,5 tys. drzew.

W związku z tymi pracami na ul. Kocmyrzowskiej, od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h. Co ważne do 1 listopada nie będzie poważnych zmian w organizacji ruchu, nie będzie zwężeń, żeby nie utrudniać dojazdu do cmentarza - podkreśla Machowski.

Prace w większym zakresie ruszą po 2 listopada.

Inwestycja realizowana wspólnie przez miasto i GDDKiA obejmie: rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej do czterech pasów ruchu (po 2 w każdym kierunku), budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz modernizację linii tramwajowej do pętli Wzgórza Krzesławickie i powiększenie pętli autobusowej, przy której powstanie nowoczesny terminal przesiadkowy.

Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł. Prace potrwają 17 miesięcy, nie wliczając w to okresu zimy, a ich wykonawcą jest firma Gülermak.