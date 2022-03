W sobotę 19 marca rozpoczyna się Cracow Fashion Week 2022. Wśród autorów kolekcji zobaczymy między innymi osoby z Ukrainy. Odbędzie się też "Koncert dla dzieci Ukrainy".

/ materiały prasowe /

Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemysław Błaszczyk , Cracow Fashion Week 2022 rozpocznie się od konkursu Cracow Fashion Awards, który będzie zarazem Pokazem Dyplomowym SAPU (19 marca, Centrum Kongresowe ICE Kraków). Zaprezentowane zostaną 52 kolekcje absolwentów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Autorami kolekcji dyplomowych są poza osobami z Polski projektanci m.in. z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Uzbekistanu, Nigerii i Kazachstanu.

W ciągu całego tygodnia, od 19 do 27 marca, można będzie wziąć udział w licznych wydarzeniach promujących młodych artystów, fotografów i projektantów. Ciekawym wydarzeniem jest MODA INSPIROWANA PRZESZŁOŚCIĄ w Kamienicy Hipolitów będącej częścią Muzeum Krakowa.

Tam zobaczymy projekty naszych absolwentów, które są z jednej strony współczesne, a z drugiej strony czerpią swoje inspiracje z ubiorów historycznych, przede wszystkim XIX-wiecznych - przyznaje Anna Franczyk-Witkowska stylistka i kostiumograf specjalizująca się w historii mody, wykładowczyni Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru.

Pomoc dla Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą podczas Cracow Fashion Week nie obejdzie się też bez akcentu dla Ukrainy.

Zastanawialiśmy się nad tym jak wykorzystać te nasze zasięgi do tego by zrobić też coś dobrego, z racji tego co teraz dzieje się na Ukrainie. Dlatego te zbiórki między innymi, przez to mamy poczucie, że mmio to, że robimy wydarzenie bardziej rozrywkowe, to robimy tez coś dobrego- mówi w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem Karina Jaraczewska z Cracow Fashion Week.





26 marca o godzinie 16.00 w NCK odbędzie się "Koncert dla dzieci Ukrainy", przygotowany przez Szkołę Aktorską SPOT i Szkołę Choreografii. W trakcie dwóch pokazów mody w Centrum Kongresowym ICE i NCK oraz koncertu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy dla Ukrainy we współpracy z Caritas Polska.