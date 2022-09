W Brzesku rozpoczęto w poniedziałek budowę odcinka nowej drogi, która połączy autostradę A4 z drogą krajową nr 75 prowadzącą do Nowego Sącza. Będzie to jednocześnie pierwszy wybudowany odcinek trasy zwanej sądeczanką.

Miejsce, w którym będzie biegła nowa droga / GDDKiA Kraków /

W uroczystości uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.To kolejna istotna inwestycja w Małopolsce, na którą czekają tysiące kierowców. Nowa droga o wysokich parametrach technicznych zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozładuje korki w godzinach szczytu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Brzeska, kumulujący się między autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego Sącza - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r., który przebiega od węzła Brzesko na A4 do drogi krajowej 94. Ten odcinek będzie miał długość ok. 3 km. Wykonawca przystąpił do wytyczenia geodezyjnego drogi i przygotowania terenu do budowy. Prace rozpoczynają też archeolodzy.

Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto, wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza. Będzie stanowiła też nową drogę dojazdową do brzeskiego szpitala.

Początkowo odcinek ten miał być jednojezdniowy, ale po analizach i w oparciu o prognoza ruchu uznano, że może to być niewystarczające, zwłaszcza w godzinach szczytu, ze względu na znajdujące się w pobliżu liczne zakłady, sklepy oraz nakładanie się ruchu miejskiego na tranzytowy.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na odcinku DK75 przez Brzesko w kierunku Nowego Sącza przejeżdża średnio 20,4 tys. pojazdów na dobę.

Inwestycja obejmuje: budowę drogi głównej (ruchu przyspieszonego), łącznic, dodatkowych jezdni, budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt.

Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy.

Koszt inwestycji to 98,3 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.