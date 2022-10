Hejnałem na Scenie Wisła w hali Expo Kraków rozpoczęły się 25. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Impreza - jak co roku - zgromadziła wielu wydawców i twórców. Swój udział w niej zapowiedziało 470 wystawców i 900 autorów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kraków jest Miastem Literatury UNESCO. To pokazuje jego rolę, jeśli chodzi o czytelnictwo i cały przemysł związany z wydawnictwami. Ale jest też miastem, które jest kolebką naszego księgarstwa, bo tutaj powstały pierwsze wydawnictwa, pierwsze książki, pierwsze gazety - podkreślił obecny na otwarciu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dodając, że Targi Książki w Krakowie świadczą o tym, że "wszystkie przemowy, że mamy do czynienia z literaturą obrazkową, że jest kryzys czytelnictwa, są chyba jednak bezsensowne". Jeżeli popatrzycie państwo na całą długość tego pomieszczenia - są tłumy, przez które nie można przejść. One nie przychodzą po nic innego, jak tylko po książkę - dodał.

Podczas oficjalnego otwarcia ogłoszono tytuły Ambasadorów Targów Książki, którymi uhonorowano Piotra Dobrołęckiego, Małgorzatę Wosion, Krzysztofa Wielickiego, a także Kamilę Wilk i Kamilę Życzkowską. Wręczone zostały także jubileuszowe dyplomy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, tytuły "Przyjaciela Książki" wręczane przez Polską Izbę Książki oraz nagrody Gaudeamus wręczane przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.



Targi Książki potrwają do niedzieli. W tym czasie czytelnicy będą mogli wziąć udział w spotkaniach autorskich, premierach książek, prelekcjach i dyskusjach, spotkać się pisarzami i zdobyć ich autografy, a także kupić książki po promocyjnej cenie. Na Targach pojawią się również dwa zupełnie nowe festiwale. To "Sobota z NON-FICTION", w czasie której odbędą się spotkania z autorami najgłośniejszych książek literatury faktu tej jesieni, oraz "Spotkania z Fantastyką i Fantastyką Naukową", w ramach którego przez dwa dni z czytelnikami będą się spotykać najbardziej poczytni pisarze fantastyki i science fiction.

Tegorocznym targom przyświecają słowa Juliusza Słowackiego: Trzeba nam nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba, które z jednej strony nawiązują do Roku Romantyzmu, a z drugiej stały się inspiracją do wielu działań. Takim znakiem rozpoznawczym tegorocznych targów jest cylinder romantyczny, ale kolorowy, który łączy w sobie tradycję z otwarciem na zmianę - i takie właśnie mają być tegoroczne targi - mówiła podczas konferencji prasowej zapowiadającej Targi Małgorzata Downar, współorganizatorka wydarzenia.

Już widzę, że nowe drogi, może stare, znalazło bardzo wielu czytelników, którzy trafiają do państwa stoisk. Jestem przekonana, że na tych stoiskach, oglądając książki, spotykając się z zaproszonymi przez was gośćmi, dostaną naprawdę nowych skrzydeł - zwróciła się do wydawców Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie. Prezes Targów w Krakowie. Podsumowała, że w ciągu 25 lat w wydarzeniu wzięło udział łącznie blisko 750 tys. zwiedzających i ponad 10,5 tysiąca wystawców.