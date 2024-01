Krakowscy kierowcy znowu będą mieć pod górkę. Od soboty z powodu remontu ul. Kościuszki zamknięte zostanie całkowicie skrzyżowanie ulic Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Fatalne wieści dla krakowskich kierowców, zwłaszcza tych, którzy z północy Krakowa chcą się dostać w rejon Salwatora.

Od najbliższej soboty, 13 stycznia, zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu. Tego dnia zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi.

Na skrzyżowaniu prowadzone będą prace związane z wymianą sieci wodociągowej i ciepłowniczej oraz jego gruntowną przebudową. Chcielibyśmy zakończyć ja do końca lutego - powiedział nam Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. Tadeusza Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie wjazd jedynie dla autobusów dojeżdżających do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko klasztoru norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru.

Dojazd do ul. św. Bronisławy będzie zapewniony z kolei od strony ul. Księcia Józefa.

Przypomnijmy, że termin zakończenia remontu na Zwierzynieckiej i Kościuszki zaplanowano na sierpień przyszłego roku.

To bardzo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców. W jej ramach zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa "Salwator".