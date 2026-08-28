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Remont obwodnicy Krakowa rusza w poniedziałek. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (12:39)

Wielki remont na obwodnicy Krakowa rusza już w poniedziałek wieczorem. Prace obejmą 2,5-kilometrowy odcinek między węzłami Modlnica i Modlniczka. Kierowcy muszą przygotować się na wieczorne i nocne zamknięcia, objazdy i ograniczenia prędkości.

Remont obwodnicy Krakowa rusza w poniedziałek. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia
Fot. GDDKiA /materiały udostępnione
  • Od poniedziałku wieczorem rozpoczyna się remont 2,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka.
  • Prace będą prowadzone głównie w godzinach wieczornych i nocnych (19:00-6:00 i 21:00-5:30), z ograniczeniami prędkości do 70 km/h.
  • Remont ma zakończyć się do połowy września.
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Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, remont rozpocznie się od jezdni południowej, prowadzącej od strony lotniska w kierunku Północnej Obwodnicy Krakowa. 

Pierwszy etap to frezowanie starej nawierzchni, które potrwa od poniedziałku do czwartku (31 sierpnia – 3 września) w godzinach od 19:00 do 6:00. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. 

W ciągu dnia ruch zostanie przywrócony na dwóch pasach, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Zamknięcia i objazdy - gdzie nie wjedziesz?

Podczas prac zamknięte zostaną m.in.

  • dojazd do centrum handlowego od strony obwodnicy (wjazd możliwy od ul. Różańskiego),
  • łącznica na węźle Modlniczka z Zabierzowa w kierunku Modlnicy (objazd przez Rondo Ofiar Katynia),
  • wjazd na węźle Modlnica od strony Olkusza na S52 w kierunku Warszawy i na DK94 w kierunku Katowic (objazd poprzez nawrotkę na skrzyżowaniu na ul. Częstochowskiej),
  • zjazdy na węźle Modlnica od strony Katowic na DK94 w kierunku Olkusza i centrum Krakowa (objazd przez węzeł Zielonki).

Nowy asfalt już w połowie września?

Kolejny etap prac ruszy w czwartek wieczorem (3 września). Przez półtora tygodnia, w godzinach 21:00-5:30, drogowcy będą układać nową nawierzchnię na jezdni w kierunku Warszawy

W tym czasie jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a kierowcy pojadą objazdem od węzła Modlniczka przez Rondo Ofiar Katynia do węzła Modlnica. W ciągu dnia ruch będzie przywracany, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Jeśli pogoda dopisze, remont tego odcinka zakończy się do połowy września. Następnie ekipy przeniosą się na drugą jezdnię – od węzła Modlnica do węzła Modlniczka, czyli w kierunku lotniska.

 


Źródło: RMF24
Tagi: GDDKiA obwodnica krakowa
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