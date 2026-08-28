Remont obwodnicy Krakowa rusza w poniedziałek. Sprawdź, gdzie będą utrudnienia

RMF24

Wielki remont na obwodnicy Krakowa rusza już w poniedziałek wieczorem. Prace obejmą 2,5-kilometrowy odcinek między węzłami Modlnica i Modlniczka. Kierowcy muszą przygotować się na wieczorne i nocne zamknięcia, objazdy i ograniczenia prędkości.

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, remont rozpocznie się od jezdni południowej, prowadzącej od strony lotniska w kierunku Północnej Obwodnicy Krakowa.

Pierwszy etap to frezowanie starej nawierzchni, które potrwa od poniedziałku do czwartku (31 sierpnia – 3 września) w godzinach od 19:00 do 6:00. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

W ciągu dnia ruch zostanie przywrócony na dwóch pasach, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Zamknięcia i objazdy - gdzie nie wjedziesz?

Podczas prac zamknięte zostaną m.in.

dojazd do centrum handlowego od strony obwodnicy (wjazd możliwy od ul. Różańskiego),

łącznica na węźle Modlniczka z Zabierzowa w kierunku Modlnicy (objazd przez Rondo Ofiar Katynia),

wjazd na węźle Modlnica od strony Olkusza na S52 w kierunku Warszawy i na DK94 w kierunku Katowic (objazd poprzez nawrotkę na skrzyżowaniu na ul. Częstochowskiej),

zjazdy na węźle Modlnica od strony Katowic na DK94 w kierunku Olkusza i centrum Krakowa (objazd przez węzeł Zielonki).

Fot. GDDKiA

Nowy asfalt już w połowie września?

Kolejny etap prac ruszy w czwartek wieczorem (3 września). Przez półtora tygodnia, w godzinach 21:00-5:30, drogowcy będą układać nową nawierzchnię na jezdni w kierunku Warszawy.

W tym czasie jezdnia będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a kierowcy pojadą objazdem od węzła Modlniczka przez Rondo Ofiar Katynia do węzła Modlnica. W ciągu dnia ruch będzie przywracany, ale z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Jeśli pogoda dopisze, remont tego odcinka zakończy się do połowy września. Następnie ekipy przeniosą się na drugą jezdnię – od węzła Modlnica do węzła Modlniczka, czyli w kierunku lotniska.