Jutro w Centrum Kongresowym ICE Kraków rozpoczyna się ABSL Summit 2023 "Lead the Way, Stay Ahead". Wśród zaproszonych gości są Anders Fogh Rasmussen, ceniony duński polityk i były Sekretarz Generalny NATO; Anne Applebaum, laureatka nagrody Pulitzera, dziennikarka, historyczka i komentatorka; Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Beata Javorcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie.

ABSL Summit 2023, organizowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), zgromadzi ponad 1000 liderów biznesu, przedstawicieli administracji, ekspertów, naukowców i mediów. To kluczowe w Europie Środkowo-Wschodniej i jedno z największych na kontynencie wydarzeń sektora usług biznesowych trwać będzie do 8 września.

W tym roku zaproszeni goście będą dyskutować o odporności biznesu i jego zdolności adaptacji oraz wytyczania ścieżek dalszego rozwoju.

ABSL Summit każdorazowo skupia się na najbardziej istotnych tematach, z którymi mierzą się przedstawiciele firm z sektora usług dla biznesu - branży, która w Polsce zatrudnia już ponad 400 000 osób i jest jednym z głównych motorów wzrostu gospodarki - tłumaczy Janusz Dziurzyński, prezes ABSL.

Kraków gospodarzem ABSL Summit 2023

Miastem gospodarzem ABSL Summit 2023 jest Kraków. Stolica Małopolski od lat utrzymuje pozycję lidera, jeśli chodzi o zatrudnienie w branży usług biznesowych. W centrach w Krakowie pracuje blisko co czwarta osoba z tego sektora. W ubiegłym roku liczba ta przekraczała 90 000 osób.

Kraków od lat przyciąga firmy i inwestorów, dając ogromne możliwości rozwoju obecnym i nowym przedstawicielom sektora nowoczesnych usług - przyznaje Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie w naszym mieście rodzą się innowacyjne pomysły dotyczące rozwoju produktów, technologii czy procesów biznesowych.

Eksperci ABSL Summit 2023

Podczas ABSL Summit 2023 wystąpią światowej sławy eksperci:

Anders Fogh Rasmussen , który przez ponad trzy dekady pełnił kluczowe role w europejskiej i światowej polityce jako Sekretarz Generalny NATO, premier Danii, duński minister gospodarki oraz wybitny parlamentarzysta;

, który przez ponad trzy dekady pełnił kluczowe role w europejskiej i światowej polityce jako Sekretarz Generalny NATO, premier Danii, duński minister gospodarki oraz wybitny parlamentarzysta; laureatka nagrody Pulitzera, ceniona dziennikarka, historyczka i autorka Anne Applebaum ,

, a także Beata Javorcik główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie

główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie oraz Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Podczas dwóch dni ABSL Summit 2023 odbędzie się szereg debat, dyskusji, prelekcji, wśród których kluczowe to debata otwierająca Clash of the titans: "Stay ahead with global economic and political outlook" na temat globalnych perspektyw gospodarczych i politycznych; czy debata oxfordzka, poświęcona sztucznej inteligencji i przyszłości rynku pracy - "AI Apocalypse: GenAI is coming for your job.