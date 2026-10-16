Przełomowe badania na Wawelu. Kosmiczna technologia prześwietli zabytek

Podziemia Zamku Królewskiego na Wawelu są badane za pomocą zainstalowanego w Smoczej Jamie detektora wykorzystującego technologię kosmiczną. Urządzenie pozwala wykryć pustki, korytarze i szczeliny ukryte we wnętrzu wzgórza bez ingerencji w zabytek.
Jak działa detektor mionowy?
Technologia oparta na mionach, czyli naturalnych cząstkach powstających w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atmosferą, pozwala na precyzyjne obrazowanie wnętrza wzgórza. Detektor rejestruje liczbę mionów przenikających przez skały z różnych kierunków.
Większa liczba zarejestrowanych cząstek wskazuje na obecność pustych przestrzeni, takich jak korytarze czy szczeliny.
Porównując pomiar z modelem wzgórza, można zbudować mapę gęstości jego wnętrza, trochę jak tomografię komputerową, tylko z naturalnym, całkowicie bezpiecznym źródłem promieniowania – wyjaśnia dr Noemi Zabari, astrofizyczka i dyrektorka firmy Muotech rozwijającej tę technologię.
Przełom w badaniach zabytków
Wzgórze wawelskie jest pierwszym w Polsce zabytkiem badanym przy użyciu tej nowatorskiej metody. Uzyskane wyniki pozwolą precyzyjnie wyznaczyć obszary do ewentualnych przyszłych badań wykopaliskowych, minimalizując ryzyko uszkodzenia cennych struktur.
Wzgórze Wawelskie kryje jaskinie i struktury, których położenie nie jest w pełni znane, a my chcielibyśmy wiedzieć, co się kryje pod powierzchnią terenu. Muografia pozwala zajrzeć do środka wzgórza – bez konieczności wiercenia i jakiejkolwiek inwazyjnej ingerencji w teren – podkreśla dr Monika Kamińska, kierowniczka Działu Archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu.
Współpraca międzynarodowa i inspiracje z Egiptu
W instalacji specjalistycznego detektora uczestniczyli fizycy z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), uczelni współpracującej z CERN. To właśnie dzięki podobnej technologii w 2017 roku odkryto nieznaną wcześniej pustą przestrzeń nad Wielką Galerią piramidy Cheopsa w Egipcie.
Niedawno metoda ta została też wykorzystana do badań wzgórza Zamku Królewskiego w Budapeszcie.
Prace badawcze na Wawelu mogą otworzyć nowy rozdział w poznawaniu historii tego miejsca. Dzięki kosmicznej technologii naukowcy liczą na odkrycie nieznanych dotąd przestrzeni i korytarzy, które przez wieki skrywało wawelskie wzgórze.