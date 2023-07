Wojewoda małopolski wydał decyzję zezwalającą na rozpoczęcie prac związanych z rozbudową drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Inwestycja ma usprawnić ruch na tej trasie i poprawić bezpieczeństwo.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor małopolskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński / Art Service / PAP

Po przebudowie DK94 ma być dwujezdniową drogą klasy GP, czyli główną ruchu przyspieszonego, dostosowaną do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś.



Droga jest strategicznie ważna - podkreślił podczas konferencji prasowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jak mówił, droga ta, "przebiegająca przez sam środek Olkusza, dwujezdniowa, dwupasmowa, jak sama Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad określiła, jest w bardzo złym stanie technicznym". To przekazanie "zridu", czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, otwiera pewną możliwość - możliwość zainwestowania ogromnych środków przez państwo w modernizację tego odcinka drogi - dodał wojewoda.



Rozbudowa DK94 w Olkuszu na odcinku o długości 4,35 km obejmuje wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poprawę jej nośności. Wojewoda wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku na miejscu uda się wbić łopatę. Przekazał, że środki na tę inwestycję są zaplanowane.

Jedna z najmocniej obciążonych tras w kraju

Droga krajowa nr 94 w Olkuszu to jedna z najmocniej obciążonych tras w kraju. Codziennie przez miasto przejeżdżają nawet 33 tys. pojazdów, a znaczący udział w strukturze ruchu mają pojazdy ciężarowe - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Wyraził przekonanie, że dzięki przebudowie zmniejszą się uciążliwości z tym związane.



Na odcinku od ul. Staromiejskiej do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską zaplanowano kompleksową przebudowę sześciu skrzyżowań i dwóch przejść podziemnych. Powstanie też kładka dla pieszych, łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł.



To najważniejsze skrzyżowanie, skrzyżowanie, które piętrzyło korki zarówno w samym ciągu drogi przelotowej z Krakowa w kierunku Bytomia, jak i w kierunku Rabsztyna, w centrum Olkuszu zostanie w sposób bardzo innowacyjne rozwiązane - zapowiedział wojewoda. Na poziomie gruntu ma powstać skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa.



Przebudowa ma objąć też pięć skrzyżowań na DK94: z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20. Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą wyposażone w sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów

Poza jezdnią trasy głównej w ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe, zostaną zbudowane ekrany akustyczne, poprawione będzie także odwodnienie terenu. Wzdłuż trasy zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie, które ma poprawić widoczność pieszych. Inwestycja obejmie też budowę i przebudowę niektórych dróg lokalnych wzdłuż DK94.



Naszym celem jest - oprócz oczywiście podniesienia nośności i trwałości tej drogi - przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Myślę, że to osiągniemy - zaznaczył na konferencji dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński, zapowiadając, że przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Spodziewamy się, że to rozstrzygnięcie nastąpi jesienią, tak żeby jeszcze w tym roku przekazać plac budowy i rozpocząć prace budowlane - dodał.



DK94 jest jedną z pięciu dróg (obok A4 Katowice - Kraków, DK44 Tychy - Kraków, DK79 Kraków - Jaworzno i DW780/DW934 Kraków - Mysłowice) zapewniających bezpośrednie połączenie pomiędzy Krakowem i aglomeracją górnośląską. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 2020-2021 wskazują, że przez Olkusz przejeżdżają DK94 codziennie prawie 33 tys. pojazdów. To wzrost w stosunku do wcześniejszego badania z 2015 r. o 25 proc.