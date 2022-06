Jutro 16 czerwca o godzinie 8.30 przed Smokiem Wawelskim w Krakowie inicjatywa Jasna Esencja Życia organizuje protest w obronie jeży. Na miejscu pojawi się Joanna Suwała, prowadząca ośrodek rehabilitacji jeży w Stanowicach.

/ Shutterstock

Podczas jutrzejszego protestu organizatorzy przedstawią Jeżowy Manifest, a Joanna Suwała opowie o problemach, jakie dotykają jeże.

W petycji znalazły się m.in. następujące postulaty

1. Tworzenia sieci jeżowych schronisk, do których trafią jeże chore i ranne.

2. Lekcji o ochronie jeży w szkołach.

3. Jeżowych domków w parkach i na skwerach.

4. Znaków ostrzegawczych przy drogach, gdzie giną jeże.

5. Kampanii edukacyjnych przypominających, co stanowi największe zagrożenie dla jeży.

Gatunek pod ochroną

W Polsce występują dwa gatunki jeży: jeż wschodni, którego spotkać można na terenie niemal całej Polski, oraz jeż Europejski lub zachodni, którego wschodnia granica zasięgu przebiega przez Śląsk, Ziemię Lubuską oraz Pomorze Szczecińskie.

Jeż jest największym ssakiem owadożernym w Polsce. Jego rozmiary sięgają od 13,5 do 26,5 cm, a waga wynosi od 800 do 1200 g. Jego wierzch pokrywają szarobrunatne kolce, a brzuch biało-szare futerko. Ma malutkie oczy i krótkie zaokrąglone uszy, które praktycznie w całości są ukryte w futerku, oraz króciutki 20 milimetrowy ogonek.

Jeże są w Polsce pod ochroną i dlatego też nie wolno zabierać ich do domu. Oczywiście, jeśli wydaje się nam, że z jeżem dzieje się coś złego, nie zostawiamy go na pastwę losu, tylko próbujemy skontaktować się z fachowcem, który doradzi, co w tej sytuacji zrobić.