Prof. Andrzej Szarata został nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W dzisiejszych wyborach uzupełniających dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata - prof. Dariusza Bogdała. Wybory na uczelni zostały przeprowadzone w związku ze śmiercią dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza w marcu tego roku.

Prof. Andrzej Szarata - fot. Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik prasowy PK / Politechnika Krakowska /

Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli wszystkich grup pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Podczas wyborów obecnych było 59 z 60 elektorów.

Kandydaturę prof. Andrzeja Szaraty z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. dziekana WIL, poparło 35 elektorów. Na prof. Dariusza Bogdała, obecnego prorektora ds. nauki PK swój głos oddały 24 osoby.

Dziękuję za wybór. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Mam nadzieję przyczynić się do dalszego rozkwitu Politechniki Krakowskiej, liczę na współpracę ze wszystkimi członkami społeczności naszej uczelni. Tak jak mówiłem w kampanii, każdy pracownik, student, doktorant jest dla mnie ważny. Przed nami ważny czas. Nie możemy zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć, musimy wykorzystywać nowe możliwości na dalszy rozwój. Politechnika Krakowska znalazła się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021! To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Ale tak mocna pozycja nie jest dziełem przypadku - na ten sukces składała się ciężka praca nas wszystkich. Wierzę, że nadal zgodnie współpracując, będziemy dynamicznie rozwijać nasz potencjał i osiągać nasze strategiczne cele. Dziękuję prof. Dariuszowi Bogdałowi za kulturalną i pełną szacunku konkurencję podczas wyborów - powiedział po wyborze rektor-elekt Politechniki Krakowskiej.

Życiorys nowego rektora

Prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata urodził się 27 marca 1975 r. w Krynicy-Zdroju, mieszkał w Nowym Sączu. Jest absolwentem sądeckich szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. W 1999 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad.

Z Politechniką Krakowską jest związany od października 1999 roku, gdy - zaraz po studiach - rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. "Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)", wyróżnioną w konkursie ministra transportu (promotor prof. Andrzej Rudnicki). W tym samym roku został adiunktem w Katedrze Systemów Komunikacyjnych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Jego monografia habilitacyjna pt. "Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury" została wyróżniona w konkursie ministra infrastruktury i rozwoju. 28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora. Od 1 września 2013 r. był p.o. kierownika Katedry Systemów Komunikacyjnych PK (zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rudnickiego), 1 października 2014 r. został kierownikiem Katedry. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Od 1 września 2016 r., obecnie drugą kadencję, pełni funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Wybory uzupełniające na stanowisko nowego rektora zostały zarządzone na Politechnice Krakowskiej w trakcie kadencji 2020-2024 w związku ze śmiercią (w marcu 2023 r.) dotychczasowego rektora prof. Andrzeja Białkiewicza. W okresie tymczasowym - do wyboru nowego rektora - obowiązki rektora PK pełnił najstarszy senator, prof. Bogdan Siedlecki.