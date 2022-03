Politechnika Krakowska włączyła się w akcję pomocy obywatelom Ukrainy - uchodźcom i studentom. Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Małgorzata Syrda-Śliwa trwa zbiórka darów, wzmocniono też wsparcie socjalne i psychologiczne dla studentów z Ukrainy.

/ Politechnika Krakowska / Materiały prasowe

Uczelnia oferuje kurs języka polskiego dla uchodźców i współpracuje z władzami województwa w zakresie zapewnienia miejsc pobytu dla uchodźców. Na stronie głównej uczelni ruszył serwis z aktualnymi informacjami o inicjatywach pomocowych.

Rektor Politechniki prof. Andrzej Białkiewicz, w imieniu całej społeczności uczelni, w pierwszym dniu inwazji Rosji na Ukrainę potępił atak i przekazał wyrazy solidarności z narodem ukraińskim, także do rektorów partnerskich uczelni ukraińskich.

Od poniedziałku trwa koordynowana przez Samorząd Studencki PK zbiórka rzeczy, potrzebnych Ukraińcom, zarówno tym, którzy zostali w swoim kraju, jak i tych, którzy przybywają do Krakowa. Dary przynosić można na kampus głównym uczelni i do Klubu Studenckiego "Kwadrat" w Czyżynach. Dary zostaną przekazane do zbiórki miejskiej i będą służyły bieżącym potrzebom osób przybywających z Ukrainy.

Studenci Politechniki posługujący się językiem ukraińskim służą wsparciem w tłumaczeniu.

Jak poinformowała Małgorzata Syrda-Śliwa uczelnia "wzmocniła i przyśpieszyła ścieżki wsparcia socjalnego dla studentów z Ukrainy, który jest obecnie na studiach i kursach ok. 150. Mogą oni wystąpić o: zapomogi socjalne, obniżenie lub zwolnienia z opłat, przesunięcie terminów płatności. Mogą też uzyskać pomoc związaną z tokiem studiów i zakwaterowaniem w akademikach.

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej wzmocniło ofertę wsparcia psychologicznego dla studentów z Ukrainy. Bezpłatną pomoc codziennie może świadczyć obecnie czterech specjalistów, od poniedziałku do piątku przy ul. Lea 114 . Centrum pełni także nieograniczone czasowo dyżury online.

Z kolei uchodźcy mogą liczyć na bezpłatny kurs j. polskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK. Będzie się on odbywał w grupie 15-osobowej ,w formie 90-minutowych zajęć dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki od 13.30-15. Szczegółowe informacje i zapisy są możliwe pod numerami telefonów +48 12 628 36 42, +48 695 411 526; e-mail: mck@pk.edu.pl

Władze uczelni zapewniają, że są otwarta na rozpatrywanie próśb od studentów, którzy uciekają z ukraińskich uczelni i rozważają kontynuowanie studiów w Polsce. Ministerstwo Nauki i Edukacji pracuje nad rozwiązaniami systemowymi w tej sprawie. Politechnika Krakowska podjęła już wstępne przygotowania.

Będziemy gotowi umożliwić zainteresowanym kontynuowanie studiów w naszej uczelni, Politechnika Krakowska chce takie działania realizować - deklaruje dr hab. inż. Jerzy Zając, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Krakowskiej. - Oczywiście tutaj ważną rzeczą jest znajomość języka przez studenta i dostępność odpowiedniego, interesującego studenta kierunku i poziomu studiów. W razie zgłoszeń od uchodźców, ten temat koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z wydziałami PK - informuje prorektor PK.

Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie internetowym "Politechnika Krakowska dla Ukrainy". Uruchomiony został też specjalny adres mailowy dlaukrainy@pk.edu.pl, poprzez który można się zwracać o pomoc lub składać oferty wsparcia.