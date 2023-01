W ciągu ostatniej doby energetycy z TAURON Dystrybucji przewrócili zasilenie do ponad 100 tys. odbiorców. W niedzielę na godz. 14. około 15 tys. domów nadal było odciętych od prądu - poinformowała Ewa Groń, rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucja.

Samochód pracowników pogotowia energetycznego PGE / Darek Delmanowicz / PAP

Ekipy energetyków cały czas pracują nad naprawami zerwanych pod naporem śniegu linii energetycznych.



Prace w trudnych warunkach terenowych i pogodowych trwają w wielu miejscach. W terenie mamy obecnie ponad 180 brygad technicznych to jest ok. 420 pracowników, którzy obsługują zgłoszone awarie. Do prac wykorzystywanych jest ponad 150 pojazdów pogotowia, podnośników i specjalistyczny sprzęt - wyjaśniła Groń.

Połamane drzewa i zerwane linie energetyczne

Awarie, które wystąpiły głównie na terenie Małopolski, są spowodowane intensywnymi opadami mokrego i ciężkiego śniegu. Drzewa łamią się pod ciężarem mokrego śniegu lub zbliżają do linii energetycznych, powodując ich uszkodzenia w wielu miejscach.



Co ważne, łamią i przechylają się drzewa w miejscach, gdzie została prawidłowo wykonana przycinka z zachowaniem wymaganych odległości drzewostanu od linii, natomiast obecne obciążenie gałęzi i konarów powoduje powalenie drzew z drugiego i dalszego pasa wycinki - wyjaśniła rzeczniczka.



TAURON wyjaśnia, że wszelkie nasadzenia drzew, plantacje i zalesienia pod liniami energetycznymi lub w ich pobliżu powinny być uzgadniane ze spółką i być prowadzone tak, aby nie zagrażały liniom elektroenergetycznym. TAURON Dystrybucja systematycznie prowadzi akcje wycinkowe i przycinki drzew mające na celu poprawienie bezpieczeństwa linii energetycznych.



Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność prowadzenia takich działań przez właścicieli działek i terenów zalesionych. Regularne przycinki i pielęgnacja nawet pojedynczych drzew na posesjach, powoduje, że drzewa nie zagrażają liniom energetycznym, a tym samym bezpieczeństwu ludzi oraz nie powodują awarii i przerw w zasilaniu klientów - zaapelowała rzeczniczka TAURON Dystrybucja.