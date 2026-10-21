RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pożar na parkingu Galerii Krakowskiej. Są utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (13:12)

W środę po południu w Galerii Krakowskiej doszło do pożaru. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń technicznych na parkingu centrum handlowego przy ulicy Pawiej. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, która szybko opanowała sytuację. Z powodu zagrożenia konieczna była ewakuacja całego obiektu.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Pożar na parkingu Galerii Krakowskiej. Są utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb dzisiaj po południu. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń technicznych na parkingu Galerii Krakowskiej.

Po godzinie 12.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w pomieszczeniu technicznym na parkingu galerii przy ulicy Pawiej w Krakowie. Ogień został bardzo szybko ugaszony przez strażaków przy użyciu gaśnic. Dodatkowo też strażacy sprawdzili pomieszczenie kamerą termowizyjną. W związku z tym zdarzeniem ewakuowano całkowicie galerię - powiedział nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 

Ze względu na działania służb i prowadzoną ewakuację, w centrum Krakowa występują utrudnienia komunikacyjne. 

Tramwaje nie kursują przez tunel pod Dworcem Głównym – pojazdy kierowane są na objazdy przez ulice Długą i Basztową.


Źródło: RMF FM
Tagi: pożar

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: