Pożar na parkingu Galerii Krakowskiej. Są utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej

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W środę po południu w Galerii Krakowskiej doszło do pożaru. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń technicznych na parkingu centrum handlowego przy ulicy Pawiej. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, która szybko opanowała sytuację. Z powodu zagrożenia konieczna była ewakuacja całego obiektu.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb dzisiaj po południu. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń technicznych na parkingu Galerii Krakowskiej.

Po godzinie 12.00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w pomieszczeniu technicznym na parkingu galerii przy ulicy Pawiej w Krakowie. Ogień został bardzo szybko ugaszony przez strażaków przy użyciu gaśnic. Dodatkowo też strażacy sprawdzili pomieszczenie kamerą termowizyjną. W związku z tym zdarzeniem ewakuowano całkowicie galerię - powiedział nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Ze względu na działania służb i prowadzoną ewakuację, w centrum Krakowa występują utrudnienia komunikacyjne.

Tramwaje nie kursują przez tunel pod Dworcem Głównym – pojazdy kierowane są na objazdy przez ulice Długą i Basztową.