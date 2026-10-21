Małopolskie miasto wysycha. Mieszkańcy mają ograniczyć użycie wody

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Mieszkańcy Mszany Dolnej mogą mieć problem z dostępem do wody. Z powodu przedłużającej się suszy miejskie ujęcia wody niemal wyschły, a dostawy cysternami nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Władze apelują o natychmiastowe ograniczenie zużycia wody nawet o połowę.

Sytuacja hydrologiczna w Mszanie Dolnej (woj. małopolskie) staje się coraz gorsza. Wszystko przez panującą od jakiegoś czasu suszę.

Wydajność miejskich źródeł spadła niemal o połowę.

Obecnie wodociągi są w stanie pobierać około 25 metrów sześciennych wody na godzinę, podczas gdy zapotrzebowanie mieszkańców sięga nawet 40 metrów. Sytuacja jest na tyle poważna, że służby komunalne zmuszone są wyłączać pompy w nocy, by zgromadzić zapasy na poranne godziny.

Apel do mieszkańców

Władze miasta apelują do wszystkich mieszkańców, a w szczególności do odbiorców wody z ujęcia Adamczykowy, o pilne ograniczenie zużycia.

„Nocne wstrzymanie pracy pomp pozwala zmagazynować wodę na okres od godz. 5:00 rano do godzin południowych. W późniejszych godzinach występuje kryzys braku wody, toteż celem utrzymania w miarę stabilnej sytuacji zmuszeni jesteśmy prosić o zmianę stylu korzystania z tego dobra jakim jest woda i ograniczenie o ok. połowę jej zużycia” – czytamy w komunikacie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Urzędnicy ostrzegają, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, przerwy w dostawach wody będą coraz częstsze i dłuższe.