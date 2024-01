Na karę dożywocia Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Wojciecha R. oskarżonego o zabójstwo. We wrześniu 2000 roku w podkrakowskich Jurczycach zastrzelone zostały trzy osoby. "To była zwykła egzekucja" - mówiła w uzasadnieniu sędzia Aleksandra Sołtysińska. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd ogłasza wyrok w procesie dotyczącym potrójnego zabójstwa / Łukasz Gągulski / PAP

Podejrzanych o tę zbrodnię Krzysztofa P. "Loczka" i jego wspólnika Wojciecha R. zatrzymano w 2021 roku. Dzięki pracy policjantów udało się dotrzeć do nowych informacji i dowodów. Krzysztof P. nie dożył procesu - zmarł w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

W Jurczycach zginęli: 44-letnia Barbara K., jej 37-letni konkubent Waldemar J. oraz 30-letni Leszek W. Według śledczych dwie ofiary zostały zastrzelone przez Krzysztofa P., trzecia przez Wojciecha R.

Mężczyzna został uznany winnym potrójnego zabójstwa: w dwóch przypadkach poprzez zabezpieczanie miejsca zbrodni, a w trzecim poprzez oddanie strzału.

Sąd wymierzył R. karę dożywocia. Mężczyzna ma także zapłacić 200 tys. złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej.

Oskarżony Wojciech R. / Łukasz Gągulski / PAP

To była zwykła egzekucja. Trzy żyjące osoby są sprowadzane do jednego miejsca, do małej powierzchniowo łazienki, i po kolei, bez żadnego zatrzymania się, zostają zastrzelone - powiedziała sędzia.

Nie wiadomo dokładnie, co było przyczyną konfliktu między Krzysztofem P. a Leszkiem W. Jedną z prawdopodobnych wersji jest spór o utworzenia agencji towarzyskiej albo użycie przez "Loczka" przemocy wobec Barbary K. W Jurczycach padły strzały. Ranny został Leszek W. Sprawcy przestraszeni możliwością ujawnienia tego zaprowadzili Barbarę K. i Leszka W. do łazienki, a następnie Wojciech R. poszedł na górę, by sprowadzić trzecią późniejszą ofiarę zbrodni - Waldemara J., partnera Barbary K.

Oskarżony Wojciech R. / Łukasz Gągulski / PAP

Oskarżony mógł podjąć inną decyzję, mógłby ją podjąć już w momencie, kiedy doszło do pierwszych strzałów, niemniej jednak nadal konsekwentnie - ta konsekwencja jest widoczna do samego końca - współpracuje z Krzysztofem P. - podkreśliła SSO Aleksandra Sołtysińska. Dodała, że choć oskarżony mógł ocalić trzecią z ofiar, nie ostrzegł mężczyzny, po którego poszedł, nie próbował też uciec z miejsca wydarzeń, ale sprowadził go na dół do łazienki, "zdając sobie sprawę z tego, do czego dojdzie".

Oskarżony Wojciech R. od początku nie przyznawał się do popełnienia zbrodni, ale nie przeczył, że brał udział w wydarzeniach w Jurczycach. Wyrok nie jest prawomocny.