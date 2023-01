Granty Rektora zostały przyznane. Na projekty badawcze studenci krakowskiej akademii Górniczo-Hutniczej dostaną ponad 1,3 mln złotych.

/ Materiały prasowe

Kompozytowe podwozie samochodu elektrycznego zasilane energią słoneczną czy szklarnia z podłożem odpadowym zasilana odnawialnymi źródłami energii - to tylko wybrane projektu z blisko stu, które będą realizowane przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Komisja konkursowa wyłoniła projekty kół studenckich AGH, które otrzymają dofinansowanie z konkursu „Grant Rektora”. Jedenastu wnioskom, spośród 92 złożonych, przyznano status strategicznych i tym samym najwyższe dofinansowanie. Projekty strategiczne to takie, których efekty będą widoczne w długiej perspektywie czasowej.

Jednymi z najwyżej dofinansowanych są projekty udoskonalane przez studentów już od kilku lat. Są to m.in. rozwój motocykla wyścigowego, nad którym pracuje koło naukowe E-Moto oraz wprowadzenie systemu telemetrycznego oraz rozwój solarnejłodzi wyścigowej, nad czym pracuje koło naukowe AGH Solar Boat. Na dalszy rozwój i możliwość startu w zawodach międzynarodowych studenci z tych kół otrzymają po ponad 100 tys zł.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się sztandarowe konstrukcje studenckie AGH, które od wielu lat są rozwijane oraz z powodzeniem reprezentują AGH oraz Polskę na arenie międzynarodowej. Są wśród nich m.in.: łazik Kalman, rakieta kosmiczna, samolot solarny, turbina wiatrowa czy bolid wyścigowy.

Jak co roku pojawiły się również zupełnie nowe, interdyscyplinarne projekty, np. zasilany energią słoneczną samochód elektryczny „Perła”.

Czym jeszcze zaskoczą studenci AGH?

Realizowane projekty w nowym roku związane będą z branżą inżynierii kosmicznej, IT, robotyką czy odnawialnymi źródłami energii, np.: szklarnia z podłożem odpadowym zasilana odnawialnymi źródłami energii (Studenckie Koło Naukowe Ekospirit), opracowanie technologii wzmacniania szkieł cienkich do produkcji ekranów wyświetlaczy (Studenckie Koło Naukowe Ceramit), riksza H2 – platforma badawcza nieemisyjnego transportu elektrycznego zawierająca wodorowo-tlenowe ogniwo paliwowe (Studenckie Koło Naukowe FENEC), konstrukcja urządzenia przetwarzającego tworzywo PET uzyskane z recyklingu butelek na filament do druku 3D (Studenckie Koło Naukowe Promat) czy opracowanie prototypu ultralekkiego drona do transportu krwi i produktów medycznych (AGH Drone Engineering),

Sukcesy studentów w 2002 roku

Studenci z AGH są laureatami wielu międzynarodowych konkursów. Na przykład zespół AGH Space Systems zwyciężył w zawodach European Rover Challenge. W finale drużyna z AGH pokonała 18 zespołów z całego świata, a łazik Kalman zdeklasował konkurencję.

Z kolei rakieta skonstruowana przez AGH Space Systems zajęła trzecie miejsce na zawodach Spaceport America Cup 2022 w kategorii rakiet hybrydowych o pułapie lotu 3 tys. metrów.

Studentom życzymy jak najwięcej pomysłów i zrealizowania planów w 2023 roku.