Poland Business Run 2024 / Jacek Skóra / RMF FM Poland Business Run 2024 Niedziela w Krakowie to charytatywne wydarzenie - Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety biegły, by zebrać pieniądze na pomoc osobom, które dotknęła zdrowotna tragedia. Ponad 13 tysięcy zawodników postanowiło zmierzyć się z dystanem 3,5 kilometra wokół Błoń. Wsparcie dla osób po amputacjach płynie także od najmłodszych dla najmłodszych. Jest megadobrze - usłyszał od dzieci reporter RMF FM. Jak powiedzili naszemu dziennikarzowi uczestnicy zawodów, było warto zmierzyć się z tym wyzwaniem. Sprawdzenie siebie i to, że dzięki temu ktoś może skorzysta z rehabilitacji - to zachęciło uczestników do wzięcia udziału w imprezie. Trzeba biec i pomagać - mówili. Poland Business Run dobiega końca Około godz. 14:00 odbyła się dekoracja zwycięzców. Po zakończeniu biegu i odebraniu medalu organizatorzy zapraszają do skorzystania z atrakcji przygotowanych zarówno w miasteczku biegowym, jak i w rozległej strefie piknikowej w Parku Jordana. Planowane zakończenie imprezy i pikniku nastąpi ok. 18:00. Reporter RMF FM Paweł Konieczny informował, że od rana wyłączona z ruchu była al. 3 Maja od ul. Focha do Stadionu Miejskiego. Dojazd możliwy był od ul. Piastowskiej. Dodatkowo od godz. 9:00 wyłączony z ruchu był tramwaj do pętli Cichy Kącik. Komunikacja zastępcza kursuje na linii od Filharmonii do Cichego Kącika - mówi RMF FM Kamil Bąbel z Fundacji Poland Business Run. Drogowych utrudnień należało się spodziewać do godz. 15:00. / Jacek Skóra / RMF FM / Jacek Skóra / RMF FM / Poland Business Run / Materiały prasowe / Poland Business Run / Materiały prasowe