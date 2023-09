36 445 biegaczy, ponad 1500 zaangażowanych firm i pomoc dla co najmniej 100 osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu i po mastektomii - tak w liczbach przedstawia się tegoroczna edycja Poland Business Run. Była ona rekordowa pod względem liczby uczestników.

Uczestnicy biegu na Błoniach w Krakowie / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

Poland Business Run tak jak w ubiegłym roku odbył się w Krakowie oraz w formule wirtualnej. Każdy członek 5-osobowej sztafety pokonał dystans biegu w słusznej sprawie - by pomóc osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii.

Uczestnicy biegu na Błoniach w Krakowie / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

W tym roku do charytatywnej sztafety zapisało się prawie 36 500 przedstawicieli firm i korporacji. To o ponad 4000 więcej niż rok temu.

Co roku dołączają do nas kolejne firmy gotowe biegać i pomagać. Z każdą kolejną edycją nas Państwo zaskakujecie, za co bardzo dziękujemy. A przez to, że coraz więcej osób dołącza do naszej inicjatywy, my możemy realnie pomagać w stawianiu pierwszych kroków o protezie, zapewniać wygodne i indywidualnie dopasowane wózki, sfinansować sprzęt dla sportowców z niepełnosprawnością oraz zapewniać rehabilitację po amputacji i mastektomii, która jest na wagę złota - powiedziała podczas zawodów Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Uczestnicy biegu / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

9000 osób pobiegło w zorganizowanych zawodach w Krakowie, a kolejne 2500 osób również w stolicy Małopolski, ale po własnej trasie z aplikacją. Wirtualnie wystartowało też 5000 biegaczy w Warszawie, 5000 w Katowicach i na Śląsku, w Poznaniu 2500, w Łodzi prawie 2000 osób. Bardzo dużo firm zgłosiło się też we Wrocławiu, Trójmieście czy Lublinie. Pozostałe sztafety wystartowały w mniejszych polskich miejscowościach oraz w innych krajach, nawet tak odległych jak Kanada, USA, Singapur, Chiny czy Malezja - wylicza Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacji Poland Business Run.

Wyniki zawodów wirtualnych są jeszcze weryfikowane, ale znamy już najszybsze drużyny biegu w Krakowie. I miejsce zajęła Manufaktura Mieszkań Poznań, II miejsce - #AdamCzerwińskiTeam, III miejsce - STATE STREET 1. Najszybsza kobieca sztafeta to Aniołki Czerwińskiego.

W stolicy Małopolski po starcie biegacze integrowali się podczas pikniku w Parku Jordana, gdzie organizatorzy i sponsorzy wydarzenia przygotowali m.in. koncert Nicka Sincklera, strefę chillout, konkursy z nagrodami, fotobudki i food trucki. Odbyły się też biegi dla dzieci na krótkich dystansach, w których wzięło udział około 300 uczestników.

Uczestnicy biegu na Błoniach / foto: Fundacja Poland Business Run / Materiały prasowe

Środki zebrane z opłat startowych pozwoliły na pomoc dla 94 osób po amputacjach i z innymi problemami w obrębie narządów ruchu oraz po mastektomii, a kolejne wnioski beneficjentów są rozpatrywane. Do tej pory dofinansowanych zostało 19 protez kończyn, 16 wózków lub innych sprzętów oraz 71 turnusów rehabilitacyjnych po amputacji i mastektomii.

Wśród beneficjentów Poland Business Run jest 9-letni Edgar z Małopolski, który zmaga się z przewlekłym zapaleniem szpiku i kości. Dzięki nowej ortezie i rehabilitacji będzie mógł walczyć o zdrowie i sprawność. Sylwia z okolic Warszawy, która uległa wypadkowi i doznała złamania kręgosłupa, dzięki biegaczom Poland Business Run otrzymała nowy, niezwykle lekki wózek, który pozwolił jej na start w sztafecie w Krakowie ramię w ramię z uczestnikami biegu.

Osoby, które nie brały udziału w zawodach, również mogą pomóc potrzebującym. W ramach akcji Pomagaj Bardziej można przekazać dowolną kwotę za pomocą opcji “Przelew na telefon" w aplikacji bankowej na numer Fundacji Poland Business Run: 519 815 815. Firmy mogą również wpłacać darowizny poprzez przelew tradycyjny na stronie Fundacji. Liczy się każda złotówka, bo zebrane środki pomogą w zakupie sprzętu i rehabilitacji dla kolejnych osób.