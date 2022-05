Jeszcze tylko dziś do północy można się zapisywać do tegorocznej edycji Poland Business Run. To sztafetowy bieg charytatywny, który odbędzie się 4 września. Celem przedsięwzięcia jest pomoc osobom po amputacjach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do tej pory do biegu zapisało się już ponad 26 tysięcy osób. Czas na zapisy mamy tylko do północy. Tak że zapraszamy, jeśli chcecie wziąć udział. W samym Krakowie jest zapisanych już 9 tys. 200 osób. Mamy limit na 10 tysięcy osób, więc niewiele już miejsc zostało - mówi Agnieszka Pleti z Fundacji Poland Business Run. Bieg stacjonarny odbędzie się w Krakowie. Można także pobiec zdalnie, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Biorąc udział - pomagasz Bieg w Krakowie wraca po pandemicznej przerwie. Uczestnicy wystartują w dwóch turach po 1000 drużyn (5000 biegaczy), a pomiaru czasu dokona profesjonalna firma. W tym roku organizatorzy przygotowali też rywalizację wirtualną po samodzielnie wybranej trasie. To możliwość przebiegnięcia swojego odcinka bez presji, w dowolnym miejscu. Czas wystarczy zmierzyć za pomocą aplikacji z funkcją GPS i przesłać przez stronę www organizatora. Poprzez opłacenie udziału w biegu firmy pomogą osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Jedną z beneficjentek sztafety jest 37-letnia Dominika z Łodzi, która w wyniku choroby przeszła amputację nogi i potrzebuje protezy. Nowy sprzęt pozwoli jej swobodnie poruszać się w obrębie swojego mieszkania, zlokalizowanego na IV piętrze kamienicy, a w dalszej perspektywie wrócić do aktywności i pracy zawodowej.



Koszt protezy to dla mnie suma nierealna do zdobycia, dlatego dziękuję za wszelką pomoc w uzbieraniu tej kwoty. Otrzymanie protezy docelowej jest w tej chwili moim największym marzeniem. Wierzę, że gdy już nauczę się chodzić, swoje dalsze cele będę w stanie pomału realizować sama - mówi Dominika, beneficjentka Poland Business Run 2022.

Zobacz również: Poland Business Run 2022 - znamy formułę i daty zapisów RMF 24