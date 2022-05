4 września po raz 11. wystartuje charytatywny bieg biznesowy Poland Business Run. W tym roku organizatorzy przygotowali zawody w Krakowie oraz rywalizację wirtualną po samodzielnie wybranej trasie. Poprzez udział w wydarzeniu biegacze połączeni w 5-osobowe sztafety pomogą beneficjentom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Start zapisów - 10 maja.

10 maja rozpoczną się zapisy do kolejnej edycji Poland Business Run / Materiały prasowe

Możliwość integracji pracowników w szczytnym celu już od lat motywuje firmy do biegania w Poland Business Run. Ubiegłoroczna edycja, przeprowadzona w formule wirtualnej, zgromadziła ponad 28 tys. uczestników, a wsparciem objęto 128 beneficjentów.

Po pandemicznej przerwie Poland Business Run wraca do tradycyjnych zawodów biegowych w Krakowie, nie rezygnując również z opcji wirtualnej rywalizacji, którą doceniły firmy i korporacje. W obu przypadkach dystans na każdego zawodnika to przyjazne 4 km.



Przeanalizowaliśmy nastroje naszych biegaczy po dwóch ostatnich edycjach Poland Business Run. Okazało się, że firmy pokochały nową formułę wirtualną, w której mogły zaprosić do udziału swoje oddziały z całego świata. Z drugiej strony nie brakowało też głosów osób, które w pandemii tęskniły za biegiem ulicznym. Postanowiliśmy dać naszym uczestnikom obie opcje i możliwość wyboru - tłumaczy Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.



Bieg w Krakowie to propozycja dla osób, które chcą poczuć klimat zawodów sportowych. Uczestnicy wystartują w dwóch turach po 1000 drużyn (5000 biegaczy), a pomiaru czasu dokona profesjonalna firma. Z kolei bieg wirtualny to możliwość przebiegnięcia swojego odcinka bez presji i po samodzielnie wybranej trasie, w dowolnym miejscu. Czas wystarczy zmierzyć za pomocą aplikacji z funkcją GPS i przesłać przez stronę www organizatora.



Zapisy dla wszystkich biegaczy rozpoczną się 10 maja i potrwają do 31 maja lub wyczerpania limitu miejsc (2000 sztafet w przypadku biegu w Krakowie). Do 31 sierpnia będzie można zapisać się do biegu z wirtualnym pakietem startowym.



Poprzez opłacenie udziału w biegu firmy pomogą osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz po mastektomii. Jedną z beneficjentek sztafety jest 37-letnia Dominika z Łodzi, która w wyniku choroby przeszła amputację nogi i potrzebuje protezy. Nowy sprzęt pozwoli jej swobodnie poruszać się w obrębie swojego mieszkania, zlokalizowanego na IV piętrze kamienicy, a w dalszej perspektywie wrócić do aktywności i pracy zawodowej.



Koszt protezy to dla mnie suma nierealna do zdobycia, dlatego dziękuję za wszelką pomoc w uzbieraniu tej kwoty. Otrzymanie protezy docelowej jest w tej chwili moim największym marzeniem. Wierzę, że gdy już nauczę się chodzić, swoje dalsze cele będę w stanie pomału realizować sama - mówi Dominika, beneficjentka Poland Business Run 2022.



Osoby z całej Polski, które potrzebują rehabilitacji, protez, wózków czy pomocy psychologicznej i chciałyby zostać beneficjentami biegu, wciąż mogą wysłać wniosek o wsparcie do Fundacji Poland Business Run.



Więcej informacji na stronie www.polandbusinessrun.pl.