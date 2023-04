3 września wystartuje popularny bieg charytatywny Poland Business Run. Dystans sztafety 5x4 km można pokonać w ramach tradycyjnych zawodów w Krakowie lub rywalizacji wirtualnej po dowolnie wybranej trasie. Opłaty startowe firm i korporacji pozwolą wesprzeć potrzebujących w dofinansowaniu protez kończyn, wózków oraz rehabilitacji. Start zapisów rusza 9 maja.

3 września wystartuje popularny bieg charytatywny Poland Business Run / Poland Business Run / Materiały prasowe

To już 12. edycja zawodów, które motywują do założenia sportowych butów i integracji ze współpracownikami w szczytnym celu. Uczestnicy mogą wybrać wirtualną rywalizację z aplikacją w dowolnym miejscu na świecie lub zawody w Krakowie (z limitem 1800 sztafet, czyli 9000 biegaczy). W obu przypadkach dystans do pokonania przez każdego zawodnika to przyjazne 4 km.

Prezes Fundacji Poland Business Agnieszka Pleti o zapisach do biegu charytatywnego Jacek Skóra / RMF FM

Na zawodach na krakowskich Błoniach tak jak w ubiegłym roku gwarantujemy atmosferę i niezwykłe emocje towarzyszące dużej imprezie sportowej. Ale nie zapominamy też o osobach, które wolą biegać wirtualnie, czyli w swoim tempie, po ulubionych ścieżkach czy w czasie urlopu. Start z aplikacją to, oprócz wymienionych korzyści, także możliwość zaproszenia do udziału współpracowników czy klientów z różnych części świata, do czego bardzo zachęcamy - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

W tym roku zapisy dla firm rozpoczną się 9 maja i potrwają do 31 maja lub wyczerpania limitu miejsc (w przypadku biegu w Krakowie). Do 31 sierpnia będzie można dołączyć do biegu, wybierając pakiet startowy z wirtualnym numerem i medalem. Rejestracja drużyn odbywa się online przez stronę organizatora.

Środki z pakietów startowych trafią do potrzebujących

Poprzez opłacenie udziału swoich pracowników firmy pomogą m.in. 44-letniemu Norbertowi z Małopolski, który w 2011 r. przeszedł amputację nogi w wyniku wypadku. Norbert pracuje w firmie produkującej urządzenia chłodnicze, trenuje amp futbol, a wolny czas spędza z dziećmi. Niestety jego proteza ma już kilkanaście lat i wymaga wymiany. Nowa, dofinansowana przez fundację, pozwoli na komfortowe przemieszczanie się i kontynuowanie pracy zawodowej.

Wysiłek biegaczy pozwoli też na zakup wózka dla 33-letniego Jana Folgi, byłego członka kadry narodowej w rajdach enduro, który uległ wypadkowi w czasie przygotowań do startu w USA. Skutkiem był uraz kręgosłupa i brak czucia w nogach.

Przed wypadkiem byłem aktywnym sportowcem, trenowałem rajdy enduro i motocross. Jestem drugim wicemistrzem Polski, byłem w kadrze narodowej. Podczas wypadku, który miałem dwa lata temu za oceanem, złamałem kręgosłup i teraz uprawiam parawioślarstwo. Jestem drugim wicemistrzem świata. Serdecznie zapraszam tych, co mogą biec w Krakowie albo przez aplikację. Zapisz się i biegnij z nami już we wrześniu! - zachęca Jan Folga, beneficjent Poland Business Run.

Aby wziąć udział w zawodach i pomóc beneficjentom, wystarczy w dniach 9-31 maja wejść na stronę www.polandbusinessrun.pl, zarejestrować lub zalogować do swojego konta, dodać swoje drużyny i uiścić opłatę startową.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz po mastektomii, które potrzebują rehabilitacji, protez, wózków czy pomocy psychologicznej i chciałyby zostać beneficjentami Poland Business Run, wciąż mogą wysłać wniosek o wsparcie.