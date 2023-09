Jeszcze w tym tygodniu w Krakowie wprowadzone zostaną nowe wzory biletów komunikacji miejskiej. Papierowe i cyfrowe będą zawierać informacje, że podróże transportem zbiorowym przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2.

Ewa Całus prezentuje nowy wzór biletu / Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Nie jesteśmy stronnikiem jakiegokolwiek środka lokomocji. Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma swoje wady i zalety, że mieszkańcy maja prawo wyboru a naszą rolą jest stworzenie im takiej możliwości wyboru - podkreśla wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Kraków to pierwsze polskie miasto, które ma bilet z informacją o redukcji śladu węglowego. Na każdym jest zadanie w języku polskim i angielskim: "Wybierając komunikację miejską zamiast samochodu ograniczasz siedmiokrotnie emisję CO2 każdego dnia. Twoja średnia dzienna podróż to tylko 0,07 kg CO2".

Ten napis ma wymiar symboliczny. Ma uzmysłowić jak ważna jest walka ze zmianami klimatu - mówi Ewa Całus pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej. Chcemy pokazać, że między samochodem a komunikacją miejską jest duża różnica i że dokonując wyboru, możemy zrobić wiele dla naszego zdrowia i dla klimatu. Mniej CO2 w powietrzu to lepsza jakość powietrza dla nas wszystkich - dodała.

Jak podkreślają władze miasta podana wartość została wyliczona nie w oparciu o europejskie czy światowe wskaźniki, ale na podstawie danych o krakowskim transporcie i ruchu samochodowym.

Kraków już od kilku lat prowadzi inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. I te nasze umiejętności liczenia emisji wykorzystaliśmy do działania promocyjnego: przedstawiamy te wyliczenia w czytelny, łatwy do zrozumienia sposób. Oczywiście nie znaczy to, że każda nasza podróż w każdych warunkach przyniesie taki efekt, ale dla przeciętnych wartości to 7-krotne zmniejszenie CO2 jest uzasadnione - mówi Andrzej Łazęcki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu krakowskiego magistratu.

Zmiany są wprowadzane podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W piątek, w Dniu bez Samochodu, będzie można podróżować komunikacją miejską za darmo bez konieczności pokazywania jakichkolwiek dokumentów czy dowodu rejestracyjnego pojazdu.