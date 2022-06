Po wielu miesiącach przerwy od niedzieli znów czynne są dwa tory pomiędzy stacjami Kraków Główny i Kraków Płaszów. Pozwoli to na zwiększenie liczby kursujących pociągów - poinformował Małopolski Urząd Marszałkowski.

Jak podają władze regionu nie będzie już uciążliwej dla pasażerów przerwy w ruchu pociągów na linii SKA1 między godziną 10. 00 a 14.00. Zarówno do Wieliczki, jak i do lotniska w Krakowie -Balicach będzie można dojechać co 60 minut.

Poprawi się też sytuacja na linii SKA3 do Tarnowa. Większość składów, które jeździły trasami objazdowymi przez stacje: Kraków Nowa Huta, Kraków Prokocim Towarowy czy Kraków Mydlniki wróci na linię kolejową nr 91. Uruchomione zostaną także dwa pociągi Kraków Główny - Tarnów pomiędzy 10.00 a 14.00.

Z uwagi na ograniczenia w przepustowości linii kolejowej pozostałe kursy w tych godzinach w dalszym ciągu na odcinku Kraków Główny - Podłęże będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową. Na wniosek podróżnych wszystkie pociągi przyspieszone od 12 niedzieli zatrzymają się na przystanku Staniątki, ale nie będzie można już wysiąść na stacji Bogumiłowice.

Zwiększona przepustowość pozwoli też na poprawę oferty przewozowej na trasie z Podborów Skawińskich do Krakowa.