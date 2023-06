Pociąg Intercity kursujący między Krakowem Głównym a Piłą Główną nosi nazwę "Miechowita". Upamiętnia Macieja z Miechowa, żyjącego w XV wieku lekarza, profesora i rektora Akademii Krakowskiej, autora pierwszych wydanych drukiem dziejów Polski.

Nadanie nowej nazwy pociągowi z Krakowa do Piły / Art Service / PAP

W niedzielę w ramach obchodów Roku Macieja Miechowity na stacji kolejowej w Miechowie odbyło się oficjalne nadanie tej nazwy. Wcześniej pociąg nosił nazwę "Zefir".

Pociąg wyjechał w niedzielę z Krakowa o godz. 10.20.

Zatrzymujemy się w Miechowie, ale przecież nie zatrzymujemy polskiej kolei, wręcz odwrotnie - jedziemy dalej, coraz szybciej, do coraz większej liczby przystanków kolejowych, coraz szerszą ofertą dostępu do linii kolejowych - mówił szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że nadanie nowej nazwy pociągowi IC jest okazją do realizacji misji PKP, jaką jest "dbałość o pamięć o wielkich Polakach".

To uhonorowanie i promocja człowieka, który był osobą nietuzinkową, który zasługiwał na wyróżnienie - mówił Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Maciej z Miechowa (1457 - 1523) skończył szkołę parafialną w Miechowie, następnie studiował na Akademii Krakowskiej. Po śmierci Jana Długosza był rektorem szkoły katedralnej. W latach 1483-1485 pogłębiał studia medyczne za granicą, prawdopodobnie we Włoszech.

Po powrocie do kraju rozpoczął praktykę medyczną, a także ok. 1500 został wykładowcą i profesorem Akademii Krakowskiej. Ośmiokrotnie sprawował funkcję rektora Akademii Krakowskiej, był lekarzem nadwornym Zygmunta Starego. To m.in. autor pierwszej drukowanej kroniki polskiej i pierwszej polskiej drukowanej książki medycznej na temat epidemii.