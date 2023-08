"Plakat przeciw wojnie" - taki tytuł ma wystawa otwarta w Dniu Niepodległości Ukrainy w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Antywojenne plakaty na wystawie w Krakowie / Marek Wiosło / RMF24

Zwiedzający zobaczą 50 plakatów autorstwa artystów z Ukrainy, Polski, Słowacji, Litwy, Niemiec, Armenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii.

Kiedy zaczęła się wojna, nasz pałac z przestrzeni wystawienniczej przekształcił się w centrum pomocy humanitarnej. Na ścianach została tylko jedna niewielka ekspozycja prac studenckich: plakaty. Pomyśleliśmy wtedy, że może warto zrobić taką wystawę o tematyce antywojennej - opowiada Olha Lukovska, zastępca dyrektora Lwowskiego Pałacu Sztuki.

Początkowo miała to być wystawa prac wyłącznie studenckich, ale potem dołączyli także profesjonalni artyści, nie tylko z Ukrainy, ale też z innych krajów. To nas cieszy bo widzimy, ż Ukraina nie jest sama w tej walce - podkerśliła Lukovska. Wystawa pokazuje, że wszyscy Ukraińcy są przeciw wojnie, ale będą walczyć o swoją niepodległość - dodała.

Wystawa, którą przygotowała dla nas prof. Olha Lukovska była pokazywana najpierw w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, potem w kilku innych miejsca w Polsce i w Europie, trafia teraz do Krakowa. To jest reakcja środowiska projektantów, plakacistów, grafików na sytuację wojenną, z która od dwóch lat zmaga się Ukraina - mówił Łukasz Galusek z MCK.

Dodał, że artyści wyrażają swoją niezgodę na przemoc, wojnę i agresję oraz "niesłabnące wsparcie dla Ukraińców w walce, która jest także walką o naszą wolność i spokój w Europie".

Wystawa można zwiedzać bezpłatnie. Potrwa do 14 września.