Dzień Niepodległości Ukrainy jest świętem wolnych, silnych i dumnych ludzi. Suwerenna Ukraina to wartość, o którą walczy każdy z nas – oświadczył w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu do narodu.

/ Vladyslav Musiienko / PAP

„Dziś obchodzimy 32. rocznicę naszej niepodległości – niepodległości Ukrainy. Jest to wartość dla każdego z nas. I za to walczymy. W tej walce ważny jest każdy. Bo ta walka ważna jest dla każdego. Jej celem jest niezależność Ukrainy” – powiedział prezydent Ukrainy w orędziu do narodu.

Szef państwa podziękował każdemu, kto broni dziś kraju w wojnie z Rosją: żołnierzom, marynarzom, oficerom i generałom. Dziękuję tobie, ojcze ukraińskiego żołnierza, i tobie – matko ukraińskiego obrońcy. Wszystkim ukraińskim rodzinom, które wypielęgnowały w swoich dzieciach miłość do Ukrainy i odwagę, by bronić jej z całych sił – wskazał.