Dwukrotnie w ciągu trzech dni policjanci zatrzymali tę samą 20-latkę z Kęt, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W piątek miała 1,5 promila, a w niedzielę badanie wykazało 1,3 promila - mówiła rzecznik prasowa policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kobieta wsiadając za kierownicę złamała także orzeczony zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi - dodała Małgorzata Jurecka.

Jak zrelacjonowała rzecznik oświęcimskiej policji, po raz pierwszy kobieta została zatrzymana w piątek późnym wieczorem w Kętach. Prowadziła alfę romeo. Auto nie trzymało prostego toru jazdy. Policjanci zatrzymali je do kontroli. Za kierownicą siedziała 20-latka. Badanie stanu jej trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu. Złamała też sądownie orzeczony w 2022 roku zakaz kierowania pojazdami - powiedziała.

W niedzielne popołudnie, również w Kętach, patrol zauważył tę samą kobietę za kierownicą alfy romeo. Natychmiast zatrzymali samochód do kontroli drogowej. Badanie stanu trzeźwości 20-latki wykazało 1,3 promila alkoholu. Kobieta trafiła na komisariat - podała Jurecka.

Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu grozi do 2 lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania oraz grzywna do 60 tys. zł. Za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania grozi do 5 lat pozbawienia wolności.