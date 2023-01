Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozyskało nowy eksponat - samolot bojowy typu „Phantom” F-4E II. Przekazano go w ramach depozytu z National Museum of the United States Air Force. Uroczysta prezentacja maszyny na ekspozycji zapowiadana jest na wiosnę. My mamy już zdjęcia.

/ Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie / Facebook Jak poinformowało Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie starania o pozyskanie samolotu z Niemiec, gdzie od wielu lat stanowił on część ekspozycji Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim, trwały kilka miesięcy. Transport ważącego 9 ton myśliwca wielozadaniowego z Monachium do Krakowa odbył się na niskopodłogowej lawecie, specjalnie wytyczoną w tym celu trasą. Wcześniej pracownicy MLP, przy wsparciu kolegów z zaprzyjaźnionego Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu oraz muzealników z niemieckiej instytucji, przez ok. dwa tygodnie przygotowywali eksponat do podróży. „Phantom" został rozmontowany na mniejsze części i zabezpieczony do transportu. Zgodnie z zapowiedziami na miejscu w Krakowie maszyna będzie poddana szczegółowym pracom przygotowawczym do zaprezentowania publiczności. Już teraz możemy z dumą zapowiedzieć uroczyste przyjęcie na ekspozycję tego zabytku techniki wiosną 2023 roku - zapowiedziano. Gratka dla miłośników lotnictwa Jak informuje krakowskie muzeum, McDonnell Douglas F-4 „Phantom" II to jeden z najbardziej rozpowszechnionych samolotów bojowych w krajach będących sojusznikami USA i równocześnie symbol Zimnej Wojny. Ten dwumiejscowy, dwusilnikowy, odrzutowy, naddźwiękowy i wielozadaniowy samolot został opracowany na zamówienie US Navy w latach 50. jako pokładowy myśliwiec przechwytujący obrony floty. „Phantomy" należące do trzech rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – US Air Force, US Navy i US Marine Corps były także najliczniej występującymi amerykańskimi samolotami bojowymi podczas wojny w Wietnamie. Niezwykłe muzeum Powstałe w 1963 roku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie chroni i prezentuje polskie oraz światowe dziedzictwo lotnicze. Jest jednym z największych europejskich muzeów tego rodzaju. Zbiory liczą ponad 200 samolotów, szybowców, śmigłowców, ponad 140 silników lotniczych i zestawy rakietowe. W muzeum znajduje się też zbiór książek o lotnictwie, ponad 20 tys. zdjęć oraz kolekcja orderów i odznaczeń licząca ponad 2 tys. eksponatów.