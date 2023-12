Śliskie nawierzchnie dróg spowodowały w sobotę utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Dotyczy to przede wszystkim linii aglomeracyjnych docierających do podkrakowskich miejscowości.

Skrócenie lub zmiany tras notowały linie: 133 pomija ul. Bojki; 135 do Zbydniowic; 215 i 225 do Zbydniowic; 220 do Giebułtów Zielone Wzgórze; 235 kierowana przez ul. Petrażyckiego (pomija Libertów i Brzyczynę); 262 skrócony do Kocmyrzów-Luborzyca; 277 do Michałowice Gościniec; 278 pomija Rudawę i Radwanowice; 310 do Będkowice Rynek.

Dodatkowo zablokowany był przejazd na ul. Czerwiakowskiego w Krakowie - linia 144 zawraca na Węźle Wielickim. Brak jest przejazdu przez ul. Halszki oraz Beskidzką - autobusy kierowane są objazdem przez ul. Stojałowskiego, Herberta i Witosa.

Prognozy wskazują, że intensywne opady śniegu utrzymywać się będą do niedzieli - w tym czasie może spaść nawet od 30 do 40 cm śniegu. Większość ulic miasta jest biała i śliska, dlatego magistrat apeluje do mieszkańców, żeby, jeśli nie mają takiej potrzeby, nie wyjeżdżali samochodami na drogi.