Oto zastępcy Gibały. Na kogo postawił nowy prezydent Krakowa?

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Dzień po oficjalnym ślubowaniu Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa, ogłosił nazwiska swoich zastępców. Włodarz miasta postawił na trzy osoby, które mają wspierać go w zarządzaniu stolicą Małopolski. Każdy z nowych wiceprezydentów będzie odpowiadał za kluczowe obszary funkcjonowania miasta.

Gospodarka, przestrzeń i turystyka pod okiem naukowca

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, pierwszym zastępcą prezydenta został dr Karol Wałachowski, naukowiec związany z Uniwersytetem Ekonomicznym.

Będzie odpowiadał za gospodarkę, politykę przestrzenną oraz turystykę. To właśnie na jego barkach spoczywa rozwój ekonomiczny Krakowa oraz planowanie przestrzenne, które w ostatnich latach budziły wiele emocji wśród mieszkańców.

Mecenas od kultury i referendum

Drugim zastępcą został mecenas Jan Hoffmann, znany jako inicjator referendum, w wyniku którego odwołano poprzedniego prezydenta, Aleksandra Miszalskiego.

Hoffmann będzie odpowiadał za kulturę, ale nie tylko.

Zadaniem pana mecenasa będzie też wdrożenie tego, co wspólnie obiecywaliśmy, czyli ograniczenie strefy czystego transportu do centrum, a później przeprowadzenie i zorganizowanie referendum w tej sprawie – zapowiedział prezydent Gibała.

Edukacja, zdrowie i polityka społeczna

Trzecią zastępczynią prezydenta została Elżbieta Kois-Żurek. Jej zakres obowiązków obejmie edukację, zdrowie oraz politykę społeczną. To właśnie ona będzie czuwać nad rozwojem szkół, placówek zdrowotnych i wsparciem dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa.

Łukasz Gibała zapowiedział, że zarządzenia dotyczące powołania nowych zastępców podpisze jeszcze dzisiaj.

Gabinet i sekretariat nowego prezydenta Krakowa/Fot. Maciej Sołtys, RMF FM

Nowy rozdział w krakowskim magistracie

Przypomnijmy, wczoraj po południu Łukasz Gibała złożył ślubowanie i oficjalnie objął urząd prezydenta Krakowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta Krakowa w magistracie przy placu Wszystkich Świętych.

Po złożeniu ślubowania odebrał insygnia władzy – łańcuch oraz klucz do bram miasta.