Krakowski odpust Emaus, który w Poniedziałek Wielkanocy odbywa się przy klasztorze sióstr Norbertanek na Salwatorze, w tym roku wyjątkowo zostanie zorganizowany przy Błoniach. Powodem przenosin jest remont ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Drewniane ptaszki oferowane na odpuście Emaus / Jacek Skóra / RMF24

Ze względu na trwające prace nie jest możliwe zorganizowanie odpustu na Salwatorze, ale miasto nie chce rezygnować z tego tradycyjnego wydarzenia i dlatego Jarmark Odpustowy Emaus odbędzie przy Błoniach - powiedziała RMF24 Małgorzata Sadowska z Krakowskiego Forum Kultury, które od 2022 roku jest oficjalnym organizatorem wydarzenia. Dba o infrastrukturę i estetykę jarmarku.

Odpustowe kramy staną na alejkach pieszo-rowerowych od strony al. 3 maja. Wystawcy mogą zgłaszać się do 25 lutego.

Historia odpustu Emaus w Krakowie sięga aż średniowiecza. Jednak atmosfera kolorowego jarmarku, jaką znamy z obecnych edycji wydarzenia, ukształtowała się w XIX wieku. Była to okazja do sprzedaży słodyczy i tradycyjnych zabawek ludowych, m.in. figurek, popularnych dekoracji wielkanocnych, pisanek czy charakterystycznych dla Krakowa drzewek emausowych rzeźbionych w drewnie i ozdabianych drewnianymi ptaszkami oraz kolorowymi kwiatami.

Współcześnie na odpust przychodzą całe rodziny, by kupić watę cukrową, słodycze, balony i po prostu przespacerować się wśród pełnych kolorowych zabawek kramów. Zgiełk i przeciskanie się w tłumie to nieodłączne elementy odpustu. Miasto od kilku lat zabiega o to, by sprzedawcy oferowali jak najwięcej dobrej jakości rękodzieła.