Kraków to wyjątkowe miasto pod wieloma względami, w którym znajdziesz wiele plenerowych miejscówek, w których zapomnisz o codziennych obowiązkach. Szczególnie, że twojego wypoczynku nie zagłuszy brak sklepu w najbliższej okolicy, bo do wszystkich miejsc z naszego przewodnika docierają zakupy z aplikacji Żabka Jush.

Plener, słońce, znajomi i... daleko do sklepu - o tym zapomnij

Niezależnie czy szalejesz razem ze znajomymi po krakowskich miejscówkach lub odpoczywasz na łonie natury po ciężkim dniu Żabka Jush ma dla Ciebie ofertę. Dzięki niej twojego odpoczynku nie przerwie brak sklepu w najbliższej okolicy, a ten może napytać wiele problemów. Szczególnie gdy zapomniałeś z domu zabrać jednorazowego grilla czy konkretnego produktu, bez którego nie wyobrażasz sobie letniego chillu. A może spotkanie ze znajomymi się przedłuża i potrzebujecie uzupełnić zapasy?

Wypocząć razem z Żabką Jush możemy na przykład na wiślanych bulwarach, które w ciągu dnia są ulubionym miejscem spacerowiczów, a wieczorem służą za punkt spotkań mieszkańców Krakowa i turystów z całego świata. To miejsce gwarne od rana do późnego wieczoru. Szczególnie, że rejon Starego Miasta stanowi wizytówkę dawnej stolicy Polski.

Nie tylko bulwary

Jednak wiślane bulwary to niejedyne miejsce w Krakowie, którym powinny zainteresować się osoby szukające plenerowych miejscówek na spotkanie ze znajomymi. Świetnym miejscem okaże się również świeżo wyremontowany Park Bednarskiego, w którym pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, a swój dawny blask odzyskała glorieta. Nic dziwnego, że nazywa się go zieloną perełką Podgórza.

Spragnieni bliskości natury powinni udać się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w których odbywają się także wydarzenia kulturalne. Warto się w nim zatrzymać, żeby odpocząć i nacieszyć się pachnącą przestrzenią. Z kolei fani aktywnego wypoczynku znajdą dogodną infrastrukturę w Parku im. Henryka Jordana. Na odwiedzających czekają boiska do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki czy skate park. Ostatnim, ale niemniej ważnym punktem w naszym przewodniku są znane na całą Polskę krakowskie błonia, których nikomu nie trzeba reklamować.

W każdym z tych miejsc o nasz spokojny wypoczynek z dala od kolejek w sklepie zadba Żabka Jush. Poniżej znajdziecie pełną listę miejsc plenerowych w Krakowie, gdzie dojedzie do Was kurier ubrany na charakterystyczny zielony kolor:

Bulwary Wisły;

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Park im. Henryka Jordana;

Błonia;

Park Bednarskiego.

Żabka Jush - ekspresowe zakupy z dostawą nawet w 15 minut

Usługa powstała w 2021 roku opiera się na wygodnych dostawach produktów pod wskazany adres - do domu, biura, a w okresie wakacyjnym również w plener. Konsumenci mogą wybierać spośród ponad 1300 produktów, znanych między innymi z sieci Żabka. To o wiele więcej niż w tradycyjnych sklepach osiedlowych. W ofercie znajdują się świeże warzywa, owoce i pieczywo oraz napoje czy dania gotowe, także w wersji wegetariańskiej. Co więcej, wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, aby dostawa była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

Żabka Jush i poszukiwacze ukrytych kodów

Żabka Jush , z okazji zbliżającego się dużymi krokami lata, przygotowała dla swoich klientów aktywację konsumencką. Została ona oparta na klasycznym schemacie "poszukiwania skarbów", w której użytkownicy muszą dotrzeć do danej lokalizacji by odnaleźć daną promocję. Aby z niej skorzystać trzeba zeskanować specjalny kod QR lub wpisać w aplikacji hasło umieszczone na kreacji. Niektóre kody pozwalają obniżyć wartość koszyka nawet o 50%!

Kody oraz hasła zostały ukryte między innymi w rozsianych po całym Krakowie billboardach, citylightach i plakatach. Dodatkowo znaleźć będzie można je w mediach społecznościowych aplikacji, a także w promocyjnych materiałach wykorzystywanych w internecie. Każdy z nich to inna zniżka, dzięki której użytkownicy zapłacą mniej za zakupy w usłudze. Warto sprawdzać nawet odkryte już miejsca, ponieważ Żabka Jush zapowiada regularną aktualizację promocji dostępnych za pomocą kodów oraz haseł.