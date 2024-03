Zakończył się wart 9 mln zł remont Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im Ludwika Rydygiera w Krakowie. Była to pierwsza modernizacja tego niemal 30-letniego oddziału. Efektem prac jest – jak podkreślili pracownicy szpitala podczas czwartkowego otwarcia – zdecydowane podwyższenie standardu leczenia.

/ Józef Polewka / RMF FM

W ramach modernizacji utworzono dwuosobowe sale dla pacjentów z dostępem do łazienki, wydzielono sale izolacyjne i zwiększono do pięciu liczbę stanowisk wzmożonego nadzoru kardiologicznego.





Oddział wzbogacił się także o nowe łóżka intensywnej terapii, sprzęt diagnostyczno-zabiegowy, a także m.in. aparat echokardiograficzny, defibrylatory, holtery EKG, aparaty EKG, kardiostymulatory zewnętrzne, wózki reanimacyjne, pompy infuzyjne i pompy do żywienia pozajelitowego.

Koszt inwestycji to 9 mln zł - 6,6 mln zł to dotacja ze budżetu województwa małopolskiego, a 2,4 mln zł to wkład własny szpitala.





Szpital Rydygiera zakończył również dwuetapową modernizację estakady SOR. Wyremontowana została nawierzchnia wiaduktu dla karetek, filary estakady, odnowiono instalację elektryczną.

Wartość tej inwestycji to 3 mln zł, przy czym 2 mln pochodziły z budżetu województwa, a milion z budżetu szpitala.

Dzięki dwuetapowemu harmonogramowi prac dojazd na SOR odbywał się bez utrudnień.