W odpowiedzi na prośby mieszkańców Zarząd Transportu Publicznego uruchamia od wakacji nową, dodatkową linię autobusową nr 199. Pojedzie ona na trasie „Mydlniki Wapiennik P+R” – „Prądnik Czerwony”. Tym samym linia nr 139 będzie kursować krótszą trasą.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie funkcjonująca linia autobusowa nr 139 jest jedną z najdłuższych w Krakowie - ma około 21 kilometrów. Łączy wschód („Kombinat”) z zachodem miasta („Mydlniki Wapiennik P+R”). Niestety przy tak długiej trasie, nie zawsze kursuje ona zgodnie z rozkładem jazdy. Zdarza się, że opóźnienia sięgają nawet do godziny.

Z tego powodu postanowiono wprowadzić zmiany - rozwiązaniem jest przecięcie linii i stworzenie w zamian dwóch, których środkowy odcinek trasy jest taki sam, dzięki czemu zwiększona zostanie również częstotliwość kursujących autobusów.



/krakow.pl /

Powstanie więc nowa linia nr 199, która kursować będzie z częstotliwością co 15 min na trasie „Mydlniki Wapiennik P+R” – „Prądnik Czerwony”. Dzięki temu mieszkańcy Mydlnik, Bronowic i Krowodrzy zyskają nowe połączenie do Prądnika Czerwonego.

Równolegle linia nr 139 pojedzie na trasie „Kombinat” – „Przybyszewskiego”.

Przygotowane rozwiązanie, przy skoordynowaniu obydwu linii, pozwoli na stworzenie na najbardziej obciążonym fragmencie od ul. Armii Krajowej do ul. Dobrego Pasterza kursów co ok. 7,5 minut. Tym samym zostanie zwiększona jej częstotliwość z obecnych 10 minut.



Docelowo do Mydlnik oraz do Kombinatu ZTP chce skierować dodatkowe linie co 15 minut, tak by przywrócić częstotliwość połączeń w kierunku centrum co 7,5 minuty.