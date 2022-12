Kończą się prace torowe na ul. Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej. To oznacza, że od najbliższej soboty, 17 grudnia, przywrócony zostanie ruch tramwajów od ronda Czyżyńskiego do ronda Kocmyrzowskiego i od ronda Kocmyrzowskiego do przystanku „Wańkowicza”. Z powodu budowy drogi S7 nadal wyłączony będzie jednak ruch na odcinku „Wańkowicza” – „Wiadukty”.

/ Shutterstock Od soboty tramwaje wracają na ul. Bieńczycką i częściowo na Kocmyrzowską. W rejonie przystanku „Wańkowicza” zostanie uruchomiona tzw. „przejazdówka”, dzięki czemu będzie mogła tam dojeżdżać linia nr 1, którą obsługiwać będą tramwaje dwukierunkowe. Zmiany w kursowaniu linii tramwajowych: nr 1 – będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: „Salwator” – ... – rondo Czyżyńskie, ul. Bieńczycka, ul. Kocmyrzowska – „Wańkowicza”

nr 5 – nadal będzie zawieszona

nr 9, 14, 52, 64 – zostaną przywrócone na stałe trasy

nr 22 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Borek Fałęcki” – ... – al. Solidarności, ul. Ujastek, ul. Łowińskiego, ul. Kocmyrzowska – „Wzgórza Krzesławickie”

nr 44 – zostanie przywrócona i będzie kursować po trasie „Kopiec Wandy” – „Dworzec Towarowy” w dni powszednie w godzinach szczytu. Zastępcza linia autobusowa: nr 701 – będzie kursować po dotychczasowej trasie: „Czyżyny Dworzec” – ul. Medweckiego, rondo Czyżyńskie (powrót: al. Jana Pawła II, ul. Dąbrowskiej, ul. Medweckiego), ul. Bieńczycka, ul. Kocmyrzowska – „Wzgórza Krzesławickie” (powrót: ul. Architektów, ul. Poległych w Krzesławicach). Zobacz również: Miasto sprzedaje odholowane samochody

