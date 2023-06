Już za kilka dni rozpoczynają się wakacje. To oznacza, że od 24 czerwca (sobota) zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy dla linii autobusowych, a 27 czerwca ( poniedziałek) – linii tramwajowych. Na ulice znów wyjadą linie sezonowe i rekreacyjne, które zawiozą pasażerów m.in. do zoo, nad Bagry, do Kryspinowa czy Przylasku Rusieckiego.

Na czas wakacji zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy. Dla linii autobusowych będą one obowiązywać od soboty, 24 czerwca, a dla linii tramwajowych – od poniedziałku, 26 czerwca. Wszystkie szczegóły zmian można znaleźć tutaj>>>>> Równocześnie wraz wakacyjnymi rozkładami jazdy zostaną wprowadzone zmiany stałe zmiany w kursowaniu linii autobusowych nr 121, 139, 151, 152 i 192. Ponadto uruchomione zostaną nowe linie nr 191 i 199, a znikną linie nr 429 i 451. Linie sezonowe i rekreacyjne Od 24 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii autobusowych nr 100 i 101, które kursują do kopca Kościuszki, a także linii nr 134 i 434 kursujących do ogrodu zoologicznego. Uruchomione zostaną uruchomione linie sezonowe: nr 352 („Czyżyny Dworzec" – „Kryspinów"), a także nr 427 („Podgórze SKA" – „Bagry") i 497 („Podgórze SKA" – „Bagry Tężnia"). Linia rekreacyjna nr LR0 do Ojcowa będzie kursować bez zmian. Zostanie uruchomiona także kolejna linia rekreacyjna nr LR2 na trasie „Czyżyny Dworzec" – „Przylasek Rusiecki Kąpielisko". Wybrane kursy linii 100, 101 i 134 oraz wszystkie kursy linii 352, 427, 434, 497, LR0 i LR2 będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody. Krakowska Linia Muzealna W każdą niedzielę aż do końca września, a także 15 sierpnia będzie kursować linia nr 0, obsługiwana taborem zabytkowym. Dodatkowo będą uruchamiane specjalne linie autobusowe.

