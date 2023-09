Od poniedziałku ( 11.09) pojawią się kolejne utrudnienia na zakopiance w Gaju.Drogowcy rozpoczną tam montaż konstrukcji wiaduktu. Kierowców czekają zwężenia do jednego pasa ruchu w każdą stronę

/ GDDKiA /

W poniedziałek rusza kolejny etap prac związanych z budową węzła drogowego na zakopiance w Gaju. Na pasie zieleni między dwiema jezdniami zacznie się budowa tymczasowej podpory, która będzie potem wykorzystana do montażu konstrukcji wiaduktu nad drogą krajową nr 7.

Utrudnienia potrwają od poniedziałku od godz. 7:00 do czwartkowego południa.

Zwężone zostaną obie jezdnie w kierunku Krakowa i Myślenic, do jednego, prawego pasa ruchu. Długość zwężonych odcinków to ok. 200 m. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Budowa węzła w Gaju

W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową.

Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa.

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w latach 2020/2021 wykazał, że codziennie średnio w tym miejscu przejeżdża prawie 60 tysięcy pojazdów.

Nowy wiadukt ma poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych.