Dobra wiadomość dla mieszkańców północnej części Krakowa. Od piątku, 11 listopada, zostanie przywrócone kursowanie tramwajów na odcinku „Dworzec Towarowy” – „Krowodrza Górka”.

Jak poinformował nas Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, prace przy przebudowie pętli Krowodrza Górka oraz podwójnego torowiska na odcinku od ul. Pielęgniarek do pętli - rozpoczęły się w kwietniu br.

W tym czasie stara pętla została rozebrana i wybudowana od początku, w zupełnie nowym układzie. Wynika to z faktu, że pętla Krowodrza Górka przestaje być pętlą końcową, a staje się pętlą przelotową.

Miejsce to w nowym układzie zyskało wyjazd w kierunku północnym do Górki Narodowej, a także w kierunku północno-zachodnim do osiedla Azory. W ramach tego etapu zadania, przebudowano też podwójny tor dla tramwaju na odcinku ponad pół kilometra – wymienione zostały szyny, słupy i sieć trakcyjna, a także wszystkie elementy układu torowego.

Na tym etapie, po uruchomieniu komunikacji tramwajowej do Krowodrzy Górki - przystanki dla wysiadających i wsiadających będą przed pętlą.

W najbliższym czasie nowe perony zostaną wybudowane też na samej pętli. Jak podkreśla rzecznik ZIM Jan Machowski - roboty budowlane tego etapu realizacji linii tramwajowej do Górki Narodowej, wykonano w rekordowym tempie 6 miesięcy.





Jak będą kursować tramwaje?

Od 11 listopada w związku z udostępnieniem pętli Krowodrza Górka, wejdą w życie zmiany w kursowaniu komunikacji tramwajowej w Krakowie.

Linie tramwajowe nr 2, 5 i 44 nadal będą zawieszone. Linia nr 3 zostanie przywrócona na stałą trasę ( do Krowodrzy Górki );

nadal będą zawieszone. Linia zostanie przywrócona na stałą trasę ( ); Linia 17 – nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej: Czerwone Maki P+R – … – Rondo Mogilskie – Lubicz – Rakowicka – Cmentarz Rakowicki;

– nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej: Czerwone Maki P+R – … – Rondo Mogilskie – Lubicz – Rakowicka – Cmentarz Rakowicki; Linia 18 – zostanie przywrócona na stałą trasę ( do Krowodrzy Górki );

– zostanie przywrócona na stałą trasę ( ); Linia 50 – zostanie przywrócona na stałą trasę ( do Krowodrzy Górki );

– zostanie przywrócona na stałą trasę ( ); Linia 73 – zostanie zlikwidowana;

Od 11 listopada wraca też ruch dwukierunkowy na ul. Fieldorfa-Nila (z uwzględnieniem konieczności przejazdu przez pętlę autobusową jadąc od ul. Prądnickiej w kierunku ul. Batalionu „Skała" AK).





Wprowadzony zostanie też ruch jednokierunkowy na fragmencie ul. Krowoderskich Zuchów (ruch możliwy tylko od ul. Fieldorfa-Nila do ul. Wybickiego). Od tego dnia również autobusy będą korzystać z przejazdu z ul. Pleszowskiej w nową ul. Pachońskiego.