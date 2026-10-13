Od dzisiaj krakowski Zakrzówek zamknięty. Jest apel do mieszkańców

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Od dzisiaj do czwartku na terenie kąpieliska Zakrzówek w Krakowie prowadzone będą specjalistyczne badania ichtiologiczne związane z inwentaryzacją ryb. Z tego powodu wprowadzono zakaz wchodzenia do wody oraz korzystania z kąpieliska w tym okresie.

Od 13 do 15 października na terenie Zakrzówka prowadzone będą specjalistyczne badania ichtiologiczne związane z inwentaryzacją ryb. To oznacza, że w tym czasie nie można korzystać z akwenu.



Celem prowadzonych działań jest szczegółowa inwentaryzacja ryb zamieszkujących zbiornik. Specjaliści chcą określić zarówno skład gatunkowy, jak i liczebność ryb w Zakrzówku. Pozyskane dane mają dostarczyć cennych informacji na temat stanu ekosystemu tego popularnego miejsca rekreacji - informuje krakowski magistrat.

Podczas prac wykorzystywane są duże sieci nordyckie oraz specjalistyczny sprzęt do tzw. elektroodłowów. Ryby, które zostaną odłowione, po wykonaniu niezbędnych pomiarów i dokumentacji, wrócą z powrotem do zbiornika.

Apel o zachowanie ostrożności

Sprzęt używany podczas badań nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, jednak kontakt z urządzeniami do elektroodłowów może być nieprzyjemny. Dodatkowo, na powierzchni akwenu rozmieszczone są oznakowane sieci nordyckie, które mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza dla nurków.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przy wejściach na kąpielisko oraz w rejonie budynku Centrum Sportów Wodnych ustawiono barierki i tablice informacyjne.

Przypominają one o prowadzonych badaniach oraz obowiązującym zakazie korzystania z akwenu.