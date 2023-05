Od dziś zmiany w strefie płatnego parkowania w Krakowie. Dotyczą one przede wszystkim oznaczeń podstref parkowania.

Najdroższa, czyli strefa A, zostanie rozszerzona i zastąpi część obowiązujących do tej pory stref B. Będzie więc drożej.

Takich stref jest kilka, które załóżmy z podstrefy "C" awansowały do podstrefy "B", a z podstrefy "B" do "A" - tłumaczył reporterowi RMF FM Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Sektor C5 został zmieniony na B5,

Sektor C10 został zmieniony na B10,

Sektor B20 został zmieniony na A20,

Sektor B6 został zmieniony na A6,

Został wydzielony sektor B30.

Jak poinformowano, w tych podstrefach i sektorach, wykupione abonamenty zachowują ważność i nie muszą być wymieniane.

Tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:

Podstrefa A - 6 zł

Podstrefa B - 5 zł

Podstrefa C - 4 zł

Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

Drugi etap zmian planowany jest na przyszły rok. Będzie on obejmować poszerzenie Obszaru Płatnego Parkowania o nowe rejony, takie jak:

Sektor B30 - poszerzenie o dalszy fragment Czarnej Wsi,

Sektor C23 - rejon za rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza,

Sektor C24 - rejon pomiędzy ulicą Za Torem, aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej,

Sektor C31 - rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika,

Sektor C32 - rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej,

Sektor C33 - rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych.

Ponadto wprowadzone zostanie zróżnicowanie w opłatach za postój dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych.