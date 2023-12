Jeszcze w styczniu rozpocznie się demontaż zniszczonych schodów ruchomych przy krakowskim dworcu autobusowym MDA. Zajmie się tym firma OTIS. Ta sama firma zajmie się projektowaniem nowych schodów.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Nowe schody ruchome, które powstaną na dworcu autobusowym MDA mają być zadaszone.

Kiedy będą już gotowe w fabryce, przyjadą do Krakowa. Najprawdopodobniej będzie to późną wiosną przyszłego roku. Wraz z montażem schodów ruchomych, wykonawca całego zadania przystąpi do budowy zadaszenia.

Nowe schody ruchome wraz z dachem, a właściwie specjalną tubą przy krakowskim MDA, powinny być gotowe na początku lata przyszłego roku.

Prace nad nowymi ruchomymi schodami przy MDA są już daleko zaawansowane, a stare schody nie nadają się do jakiejkolwiek naprawy, dlatego są one wyłączone z eksploatacji, zamknięte i zagrodzone- informuje miasto.