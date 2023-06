Niezwykłe laboratorium powstało w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Będą w nim badane różne materiały w warunkach obniżonej grawitacji. „Może to pomóc w eksploracji kosmosu, bo celem badań jest sprawdzenie, jaki wpływ na parametry substancji ma zmiana grawitacji” - mówił Malwina Kolano z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.

Materiał symulujący podłoże na innych ciałach niebieskich / Józef Polewka / RMF24

Aby osiągnąć stan obniżonej grawitacji naukowcy doprowadzają do tego, że materiał spada z różnym przyspieszeniem: od spadku prawie swobodnego, do spadku z przyspieszenie rzędu ok. 3,0 m/s2. Do tego celu wykorzystują specjalistyczną wieżę zrzutową.

Jak długo trwa czas obniżonej grawitacji? Zaledwie 600-700 milisekund.

Konstrukcja ma 5 metrów wysokości i umożliwia 4-metrowy lot ładunku. Wieża zrzutów (drop tower) w AGH wyróżnia się spośród innych tego typu konstrukcji możliwością badania przyspieszeń w szerszym przedziale, takich jakie są na Marsie lub np. na Księżycu.

Przygotowania do misji załogowych wymagają od nas zaawansowanych prac już teraz na Ziemi i zbadania m.in. podłoża kosmicznego - mówi Malwina Kolano.

Naukowcy będą więc korzystać z symulantów, czyli materiałów imitujących podłoże na innych ciałach niebieskich. Mogą być pochodzenia naturalnego, sztucznego, wytworzone z elementów lądowych lub meteorytowych. Ważne jest aby posiadały jedną lub więcej właściwości fizycznych, mechanicznych lub chemicznych ciała niebieskiego, które chcemy zasymulować - tłumaczy naukowczyni.

W pracowni jest także penetrator: rodzaj stożka, który zagłębia się w badany materiał. Eksperymenty mają przynieść odpowiedz na pytanie jakie parametry muszą mieć np. urządzenia drążące, które kiedyś polecą w kosmos.

Wyniki badań specjalistów z AGH mają być wsparciem dla projektantów urządzeń lądujących w przyszłości na obcych planetach czy księżycach.