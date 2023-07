No Fluff Jobs zdecydował się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników, wprowadzając nowe kategorie techniczne i nietechniczne. ​Wśród kategorii nietechnicznych znalazły się: Backoffice, HR, Sales, Marketing, Finance oraz Customer Service. Specjaliści(-tki) z Krakowa i okolic tylko mogą od teraz mieć dostęp do ogłoszeń z gwarancją jawnych widełek wynagrodzeń oraz najbardziej konkretnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o aplikacji.

/ Materiały prasowe

Do nowych kategorii dołączyły również inne specjalizacje techniczne, uzupełniając wcześniejsze braki. Wśród nowych specjalizacji pojawiły się: ERP, Electronics, Telecommunication, Electrical Eng., Automation, Robotics i Mechanics.

Nowe kategorie nietechniczne w Krakowie

Branża IT skupia nie tylko pracowników(-czki) bezpośrednio pracujących(-e) przy tworzeniu technologii. Firmy technologiczne poszukują osób, które będą współpracować przy kampaniach marketingowych, administracji, rekrutacji, sprzedaży i opiece klienta czy rekrutacji.

Backoffice dotyczy szeroko pojętej administracji biurowej, ale może obejmować też zarządzanie infrastrukturą IT. Innymi słowy to zaplecze techniczne firmy, które choć niewidoczne na pierwszy rzut oka, jest kluczowe dla jej sprawnego funkcjonowania.

Sprawdź oferty: Praca Kraków

Szukając pracy w Krakowie w kategorii HR w branży IT, kandydaci(-tki) mogą liczyć na szerokie możliwości rozwoju. Zadania w HR obejmują rekrutację, zarządzanie talentami, rozwój pracowników oraz dbanie o dobrą atmosferę w pracy.

Kolejna kategoria, Sales, skierowana jest do osób, które chciałyby sprzedawać produkty lub usługi IT. W dzisiejszych czasach, gdy technologia dynamicznie się rozwija, sprzedaż w branży IT jest jednym z najbardziej dochodowych sektorów na rynku.

Marketing to kolejna kategoria nietechniczna, której ogłoszenia możesz przeglądać już także na No Fluff Jobs. Zespół marketingowy ma za zadanie tworzyć i wdrażać strategie promujące usługi i produkty firmy, a także budować jej markę. Praca w marketingu IT oferuje wiele możliwości dla kreatywnych osób, które potrafią myśleć strategicznie.

Finance to kategoria dla specjalistów finansowych. W branży IT pracownicy(-czki) odpowiadają za zarządzanie finansami firmy, w tym budżetowanie, prognozowanie, raportowanie i analizę finansową. Praca w finansach IT to świetna okazja dla osób z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi.

Ostatnia nowa kategoria nietechniczna, Customer Service, to miejsce dla osób, które chcą pomagać klientom rozwiązywać problemy z produktami IT. Obsłudze klienta w branży IT to idealna rola dla osób, które chcą łączyć wiedzę o technologii z możliwością wykorzystywania kompetencji miękkich.

Praca dla elektroników i automatyków w Krakowie już na wyciągnięcie ręki

Kraków jako centrum IT oferuje ogromne możliwości dla profesjonalistów z innych dziedzin technologicznych. Na No Fluff Jobs kandydaci(-tki) mogą szukać pracy w specjalizacjach: ERP, Electronics, Telecommunication, Electrical Eng., Automation, Robotics i Mechanics.

ERP (Enterprise Resource Planning) to kategoria obejmująca systemy informatyczne służące do kompleksowego zarządzania wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa.Praca w ERP może obejmować różne dziedziny, od zarządzania produkcją, poprzez logistykę, aż po zarządzanie zasobami ludzkimi i finansami.

Kategoria Electronics to gałąź IT skupiająca się na projektowaniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów elektronicznych i urządzeń. Specjaliści(-tki) szukający pracy w tej kategorii mogą przeglądać ogłoszenia z zakresu projektowania układów scalonych, systemów embedded, czy też systemów automatyki.

Praca w kategorii Telecommunication polega na rozwoju technologii służących do przesyłania informacji na dużą odległość, w tym telefonii, internetu i telewizji. Specjaliści od telekomunikacji zajmują się projektowaniem, instalacją i utrzymaniem sieci telekomunikacyjnych.

Duży wybór ogłoszeń o pracy będą mieli także elektrycy. Praca w kategorii Electrical Eng. obejmuje projektowanie i produkcję systemów oraz urządzeń elektrycznych. Inżynierowie-elektrycy mogą pracować m.in. nad projektami z zakresu energetyki, automatyki i systemów sterowania.

Automatyka to dziedzina koncentrująca się na projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania, często wykorzystując do tego celu komputery.Praca w kategorii Automation może obejmować projektowanie systemów sterowania dla maszyn przemysłowych, tworzenie oprogramowania do automatyzacji zadań biurowych, czy rozwijanie technologii smart home.

Kategoria Robotics jest sukcesywnie rozwijającym się obszarem, który łączy mechanikę, elektronikę i informatykę. Praca w robotyce może obejmować projektowanie robotów, tworzenie oprogramowania do sterowania nimi, a nawet badanie etycznych i społecznych implikacji robotyki.

Specjaliści(-tki) szukający pracy w kategorii Mechanics mogą trafić na ogłoszenia związane z projektowaniem i tworzeniem komponentów sprzętowych komputerów, serwerów, drukarek 3D, a także zaawansowanych maszyn i urządzeń wykorzystujących elementy mechaniczne.