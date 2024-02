W Skawinie ewakuowano około dwustu osób z dwóch bloków po tym, jak w trakcie prac ziemnych na ulicy Pachla odkryto niewybuch. Informację otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM - potwierdziły nam ją służby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Operator koparki podczas prac ziemnych na prywatnej posesji, wydobył na powierzchnię ziemi pocisk będący prawdopodobnie bombą lotniczą. Ma on wymiary 60 cm długości i 20 cm średnicy - przekazała nam w godzinach wieczornych podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji w Krakowie. Ładunek może zawierać do 20 kg trotylu.

W pobliżu znajduje się linia kolejowa, a kilkanaście metrów od miejsca, gdzie prowadzono prace ziemne stoi blok mieszkalny. W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o akcji ewakuacyjnej. Służby informują, że ewakuowano około 200 osób.

Według informacji policji, dla ewakuowanych mieszkańców podstawiono - w porozumieniu z burmistrzem - autobus, którzy zabrał ich do budynku szkoły podstawowej przy ul. Korabnickiej.

Policjanci zabezpieczają teren i pozostają w kontakcie z saperami wojskowymi, którzy przyjadą zabrać niewybuch na poligon - informowała w godzinach wieczornych Cisło.

Prawdopodobna bomba jest długa na ok. 1 metr, ma ok. 20 cm średnicy. Może zawierać do 20 kg trotylu.